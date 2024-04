UNICT – Salone dell’Orientamento universitario 2024: le date

Anche quest'anno torna il Salone dell'Orientamento, dedicato agli studenti per guidarli in una scelta consapevole degli studi universitari.

Si terrà martedì 9 aprile alle 11:00 il simbolico taglio del nastro da parte del rettore Francesco Priolo, che darà formalmente il via all’edizione 2024 del Salone dell’Orientamento dell’Università di Catania.

Sono tre le giornate dedicate all’iniziativa: dal 9 all’11 aprile gli spazi del CUS di Catania – in Via Santa Sofia – ospiteranno dalle 8:30 alle 14:30 studenti universitari, tutor, docenti e soprattutto studenti prossimi alla maturità da 150 scuole della Sicilia orientale e dalla provincia di Reggio Calabria.

I 17 mila studenti attesi potranno visitare stand formativi, parlare con gli esperti dell’orientamento e del placement, conoscere gli sbocchi lavorativi e le opportunità legate alle varie discipline, scoprire i servizi e le agevolazioni che sono messe a disposizione dall’Università di Catania, partecipare a workshop tematici ed eventi speciali. Tra questi ultimi i laboratori del Progetto OUI, con il sottofondo e l’animazione curati dagli speaker di Radio Zammù.

Il salone è realizzato proprio Grazia al Progetto OUI e organizzato in collaborazione con il Cus di Catania. L’università di Catania programmato 403 corsi di “Orientamento attivo nella transizione scuola-università”, con l’obiettivo di consolidare le competenze spendibili nel mondo universitario e del lavoro, e di integrare le attività già previste nell’ambito dei “Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento” (PCTO). La fine di questo percorso è proprio il “Salone”, che offrirà a tutti gli iscritti, nelle ore pomeridiane, ulteriori attività di laboratorio per sperimentare concretamente le opportunità formative e di ricerca di livello accademico.