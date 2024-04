Catania, investe due ragazzini in scooter e fugge: denunciato pirata della strada

Fermato pirata della strada che aveva investito due ragazzi in scooter senza prestare soccorso, fuggendo a tutta velocità.

Lo scorso 14 marzo, un ragazzo di 18 anni e un altro minorenne, in sella ad un motorino, sono stati investiti da un pirata della strada, il quale è fuggito subito dopo, senza prestare soccorso. Si tratta di un 53enne catanese, alla guida di una Ala Romeo 147, che è stato individuato e denunciato per lesioni personali colpose ed omissione di soccorso. I 2 ragazzi sono stati subito soccorsi dai passanti che avevano già chiamato i carabinieri e richiesto l’intervento di un’ ambulanza che li ha trasportati all’ospedale San Marco in codice rosso.

Il 18enne ha riportato diverse fratture tanto da essere stato sottoposto ad un intervento chirurgico ma è stato, poi, dichiarato fuori pericolo.

Grazie alle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza della zona, i carabinieri sono riusciti ad individuare i tratti distintivi del veicolo, la cui targa non era leggibile. Dopo un’ indagine avviata, coinvolgendo anche i rivenditori di autoricambi del posto, il pirata della strada è stato individuato e i militari si sono presentati presso il suo domicilio a San Cristoforo. L’Alfa Romeo era danneggiata e si è, inoltre, scoperto che era sottoposta ad un provvedimento di sequestro amministrativo dal giugno del 2023.

Il 53enne ha confessato e l’auto è stata sequestrata penalmente per essere sottoposta ad ulteriori accertamenti tecnici.