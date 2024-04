Va a Catania per lavoro ma gli rubano l’auto: il furto a un commerciante

Agrigentino a Catania per lavoro: rubata la sua auto dopo qualche ora di sosta. Tornato a casa con notevoli difficoltà, sporge denuncia.

La vittima, un commerciante agrigentino, si era recata a Catania in mattinata per motivi di lavoro e aveva lasciato la sua vettura, una Alfa Romeo Stelvio, regolarmente parcheggiata in via Sassari. Una volta terminate le sue commissioni, a qualche ora del suo arrivo, il commerciante ritorna in via Sassari ma della sua vettura non c’è più traccia.

Dopo aver percorso più volte la via temendo di non stare ricordando il luogo esatto del parcheggio, la vittima ha chiamato la polizia che ha constatato il furto. Costretto a trovare un’alternativa per ritornare ad Agrigento, il commerciante ha subito formalizzato la denuncia alla Polizia agrigentina che, a sua volta, ha trasmesso i dati alla Polizia di Catania. Per adesso, non ci sono indizi riguardo chi possa essere il responsabile. Una disavventura di non poco conto e che di certo non fa onore alla città.