Sicilia, fiamme in appartamento: donna muore folgorata

Nella notte un incendio è divampato in una casa a Palermo a causa di un corto circuito. Deceduta la signora 86enne residente nell'immobile.

L’incendio, avvenuto questa notte, sarebbe stato innescato da un corto circuito dell’impianto elettrico della casa. L’immobile, un appartamento al primo piano di una palazzina in via Umberto Giordano a Palermo, è stato raggiunto dai vigili del fuoco che hanno domato le fiamme.

Sul posto anche il 118 che, purtroppo, una volta spento l’incendio, non ha potuto fare niente per salvare la vita a Maria Uliana, la signora 86enne residente nell’appartamento. Constatato il decesso, i pompieri e la polizia hanno indagato, effettuando i dovuti accertamenti, per poter definire le dinamiche della tragedia. La Procura ha aperto un fascicolo sulla vicenda.