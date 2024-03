Forte scossa di terremoto di 5.8 in Grecia: avvertita anche a Catania

Terremoto di magnitudo 5.8 a largo della Grecia avvenuto stamattina alle 8:12. Avvertito anche in Italia: nessun danno.

Scossa di magnitudo 5.8 nelle Coste del Peloponneso in Grecia oggi alle 8:12 ad una profondità di 33 km. Avvertito lungo tutta la costa orientale. L’Istituto di Geofisica e Vulcanologia comunica che la scossa è stata sentita a Siracusa, Catania e Ragusa, in Sicilia, e in numerose altre città anche in Calabria e in Puglia.

Non si registrano danni né in Italia né in Grecia. Nonostante la forte intensità, l’evento sismico non ha destato particolari preoccupazioni grazie alla distanza dalla terra ferma. Infatti, l’epicentro è stato localizzato a 25 km a largo delle Strofadi, isole greche a circa 50 km a Sud di Zante.