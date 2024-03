Sicilia, tentato furto d’auto si trasforma in un incendio: probabile cortocircuito

Un'autovettura in fiamme nel parcheggio di un ospedale è il risultato di un tentato furto non andato come sperato.

Sta notte all’interno del parcheggio dell’ospedale di Sant’Elia (CL) qualcuno avrebbe tentato di rubare l’auto di un infermiere posteggiata, ma durante il tentato furto un cortocircuito avrebbe causato l’incendio.

L’autovettura, un BMW X3, è completamente distrutta. Sul luogo sono intervenuti i Vigili del fuoco e la Polizia. In corso le indagini dei Carabinieri che hanno richiesto i filmati del sistema di videosorveglianza per ricostruire le dinamiche della vicenda.