Principio di incendio in Rsa nel Catanese: salvati 50 anziani

Sventato un incendio in una Rsa da Carabinieri che hanno notato del fumo: nessuno dei presenti si era accorto del pericolo.

Una storia a lieto fine ma che poteva trasformarsi in un dramma. È quanto è successo ai Carabinieri della Stazione di Aci Sant’Antonio, i quali si sono resi protagonisti di un “salvataggio” importante. Infatti, la notte scorsa alcuni militari in servizio hanno notato del fumo provenire da una Rsa.

Avvicinandosi, i Carabinieri sono scesi dell’auto e hanno scavalcato la recinzione del giardino per raggiungere i punto dal quale partiva il fumo. A quel punto hanno scoperto che si trattava di un principio di incendio che si stava sviluppando nella caldaia centralizzata. Nessuno dei presenti all’interno della struttura, che è residenza di 50 ospiti, si era accorto di quanto stesse succedendo.

Una volta trovata l’origine del fumo e scoperto quanto stava succedendo, i militari hanno chiamato i Vigili del Fuoco di Acireale. Questi ultimi si sono precipitati sul posto per spegnere le fiamme che si stavano per propagare e hanno messo in sicurezza la zona. Infine, i pompieri hanno accertato che il rogo non era di tipo doloso e che era dovuto a cause accidentali. A quel punto, i responsabili della struttura hanno ringraziato i Carabinieri per il loro intervento.