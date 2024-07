Catania, un ladro seriale tenta la fuga a nuoto: fermato dai bagnanti

Un pregiudicato di 52 anni, sorpreso a rubare una bicicletta, ha tentato la fuga lanciandosi in mare. Di seguito i dettagli sull'accaduto.

Grazie ad una rapida segnalazione al 112, i Carabinieri della Stazione di Aci Castello sono riusciti a arrestare un ladro seriale di 52 anni, sorpreso mentre stava rubando una bicicletta da un garage.

L’incidente è avvenuto in via Livorno, dove una residente ha udito il suono dell’allarme proveniente dal suo box auto. Affacciandosi dal balcone, ha visto un uomo intento a rubarle la bicicletta. Colto sul fatto dalla padrona di casa, il ladro ha lasciato il mezzo rubato e si è dato alla fuga a piedi.

Avvistato un sospetto nei pressi della fermata dell’autobus in piazza delle Scuole, l’uomo, alla vista dei militari, è fuggito nuovamente, lasciando cadere un sacchetto colmo di refurtiva, tra gioielli e cellulari, presumibilmente ricavata da altri recenti furti. È così iniziato un tumultuoso inseguimento: il malvivente, nel tentativo di eludere la cattura, si è rifugiato prima in uno stabile abbandonato e, infine, una volta raggiunto dai Carabinieri, si è spogliato e si è lanciato in mare, cercando di mimetizzarsi tra i bagnanti.

Ma grazie anche all’aiuto di tutti i bagnanti i malvivente è stato fermato e arrestato.