Un ragazzo 17 anni, Alex Capuzzello, ha tragicamente perso la vita a negando in mare a Scoglitti una frazione di Vittoria situata nella zona della Riviera di Gela. Secondo le prime ricostruzioni il giovane si sarebbe tuffato in mare con l’intento di soccorrere l’amico che non riusciva a tornare a riva.

Immediatamente i bagnini di un lido privato hanno notato la situazione di pericolo e sono intervenuti utilizzando un pedalò per tentare il salvataggio. Nel frattempo sono stati allertati i soccorsi della Guardia Costiera, che si sono precipitati sul luogo dell’incidente riuscendo a recuperare la giovane vittima.

Inutili i tentativi di rianimare Alex che non ce l’ha fatta. Salvi i suoi due amici.