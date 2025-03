Una gita scolastica diventata tragedia. È ciò che è accaduto la notte scorsa, a una classe dell’istituto Manetti-Porciatti di Grosseto, che ha visto la compagna, Aurora Bellini, 19 anni, perdere la vita a bordo di un traghetto diretto a Palermo, a seguito di un malore.

La giovane si sarebbe accasciata a terra dopo essere rientrata in cabina e i compagni hanno subito lanciato l’allarme. I soccorsi hanno raggiunto il traghetto al largo della costa di Napoli. Da quanto appreso, è intervenuta una motovedetta della Guardia costiera e personale del 118 che ha inviato a bordo del traghetto anche un medico. Purtroppo, i tentativi di rianimare la ragazza sono stati vani e ha perso la vita poco dopo. La salma si trova in ospedale in attesa dell’autopsia.

Ad attendere la salma c’era il personale sanitario che l’ha trasferita all’obitorio dell’ospedale di Castellammare di Stabia in attesa della decisione della procura che sta conducendo le indagini.

In queste ore, sono stati sentiti gli insegnanti e i compagni della ragazza, al fine di capire cosa abbia provocato il malore fatale. L’ istituto si unisce al dolore attraverso una nota: “La scuola, unitamente all’ufficio scolastico territoriale, esprime profondo dolore per quanto accaduto a una nostra studentessa, deceduta la scorsa notte durante il viaggio di istruzione programmato il tour della legalità, «siamo e resteremo vicini ai genitori della nostra cara alunna così profondamente colpiti da questa tragedia”.