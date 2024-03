Tangenziale di Catania, incidente stradale in galleria: coinvolta ragazza incinta

Un tragico incidente è avvenuto nei pressi di Catania, all’interno di una galleria tra lo svincolo di San Gregorio e quello di Gravina.

Coinvolte tre automobili nel violento incidente avvenuto oggi nei pressi della tangenziale di Catania in direzione Siracusa.

Alla guida di una delle automobili vi era una ragazza di 25 anni incinta che riporta gravi fratture agli arti inferiori poiché rimasta incastrata tra le lamiere dell’automobile in seguito lo scontro.

I passeggeri della seconda auto coinvolta erano una donna e tre bambini, nella terza invece c’era una coppia di anziani.

I feriti sono stati trasportati subito in ospedale dalle tre ambulanze intervenute sul luogo, insieme ai sanitari del Servizio 118 e i Vigili del fuoco che hanno collaborato per estrarre la giovane donna dalle lamiere in cui era rimasta bloccata. Presenti anche la Polizia stradale e dell’Anas.