Catania, blitz dei Nas: prodotti scaduti ed escrementi di roditori nei locali

Le verifiche sulla corretta applicazione delle procedure igieniche hanno fatto emergere violazioni relative alla carente pulizia ed igiene degli ambienti di lavorazione e deposito.

Sequestrati 1.415 chilogrammi di preparati e basi per prodotti dolciari in parte scaduti, privi di etichettatura e tracciabilità, ed in parte stoccati in un locale/deposito con gravi carenze igienico-sanitarie per presenza di escrementi di roditori. Questo è ciò a cui ha portato il controllo di due laboratori di pasticceria ed un’industria alimentare nella provincia di Catania.

Infatti, in occasione del periodo pasquale, il comando carabinieri per la tutela della salute, d’intesa con il ministero della Salute, ha intensificato le attività di controllo sui prodotti tipici della Pasqua, con particolare riferimento a quelli dolciari, al fine di tutelare la salute dei cittadini e a garanzia degli imprenditori onesti che possono subire una concorrenza sleale da chi opera invece in modo illecito.

Le verifiche sulla corretta applicazione delle procedure igieniche e l’impiego di ingredienti sicuri hanno così fatto emergere violazioni relative alla carente pulizia ed igiene degli ambienti di lavorazione e deposito, alla mancata applicazione delle procedute preventive di sicurezza alimentare, all’omessa tracciabilità dei prodotti ed etichettatura irregolare. In alcuni casi sono stati scoperti ingredienti e semilavorati per dolci scaduti di validità e detenuti in ambienti umidi e con infestazioni di roditori.