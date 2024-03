Catania, scontro frontale tra due auto in viale Kennedy: 3 feriti

Incidente tra due auto questa mattina lungo viale Kennedy: tre i feriti. Sul posto il 118 e la polizia municipale.

Lo scontro frontale tra due vetture avvenuto questa mattina alla Playa di Catania, in viale Kennedy, ha provocato 3 feriti. Ancora incerte le cause dell’incidente che avrebbe portato una delle due auto a uscire fuori strada e colpire un muretto ribaltandosi.

Sul posto è intervenuto il 118 per soccorrere i feriti. In azione anche la polizia municipale per ricostruire le dinamiche del sinistro stradale.

In aggiornamento…