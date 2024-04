Incidente in Sicilia, scontro tra camion e 2 auto: c’è un ferito grave

Un nuovo incidente si è verificato in Sicilia, a scontrarsi due auto e un camion: una persona è rimasta ferita gravemente.

Un nuovo grave incidente si è verificato in Sicilia, per l’esattezza sulla SS115 a Porto Empedocle, nella provincia di Agrigento. Ad impattare sarebbero state due auto e un camion e ci sarebbe una persona gravemente ferita.

Secondo quanto riportato, le auto sarebbero andate fuori strada. Inoltre, al momento il traffico sarebbe bloccato per permettere le operazioni di soccorso e messa in sicurezza delle auto. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia e i soccorritori, per prestare aiuto, gestire il traffico e comprendere la dinamica dei fatti.

In merito alla persona gravemente ferita, si tratterebbe di un 43enne estratto dalle lamiere dell’auto dai Vigili del Fuoco. L’uomo è stato già trasportato in codice rosso all’ospedale di Agrigento. Non avrebbero invece riportato ferite gli altri due autisti coinvolti.