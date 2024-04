Tremestieri Etneo: prefetto sospende sindaco e assessore Ronsisvalle

Il prefetto di Catania ha sospeso il sindaco di Tremestieri Etneo Santi Rando e il consigliere comunale Mario Ronsisvalle dai loro incarichi.

Il prefetto di Catania, Maria Carmela Librizzi, in virtù della legge Severino ha sospeso il sindaco di Tremestieri Etneo, Santi Rando, e il consigliere comunale Mario Ronsisvalle. I due politici erano già stati sottoposti alla custodia cautelare in carcere e agli arresti domiciliari. Il provvedimento è stato disposto dal giudice per le indagini preliminari nell’ambito dell’operazione antimafia Pandora.

L’operazione ha visto anche la sospensione del vicepresidente della Regione Sicilia Luca Sammartino, accusato di corruzione e voto di scambio. Tuttavia, nel corso del pomeriggio di ieri, Sammartino ha rassegnato le sue dimissioni dalle sue cariche. Nel fare ciò, Sammartino ha anche continuato a dichiarare di essere estraneo ai fatti. “Tengo a sottolineare che non sono coinvolto in ipotesi di reato di mafia né di voto di scambio; sono sereno e certo che emergerà la mia totale estraneità ai fatti, risalenti a 5 anni fa, che con stupore leggo mi vengono contestati” ha affermato Sammartino tramite una nota diffusa dopo le sue dimissioni.