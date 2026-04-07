Catania si mobilita per il benessere dei cittadini. Sabato 11 aprile, dalle ore 9:00 alle 13:00, la suggestiva cornice di Piazza Università ospiterà l’evento dal titolo “18 Professioni. Un patrimonio di competenze per la cura dei cittadini”.

L’iniziativa è interamente dedicata alla prevenzione e alla promozione della salute, offrendo alla popolazione la possibilità di accedere a screening gratuiti afferenti a numerose specializzazioni sanitarie.

L’iniziativa è il risultato di una proficua sinergia tra diverse realtà istituzionali e professionali, vedendo l’organizzazione dell’Ordine dei Tecnici sanitari di radiologia medica (TSRM) e delle Professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione (PSTRP) di Catania operare in costante collaborazione con l’Assessorato ai Servizi sociali guidato da Serena Spoto, il tutto con il prestigioso patrocinio del Comune di Catania.

Le 18 professioni coinvolte

Il cuore dell’iniziativa risiede nel coinvolgimento corale delle 18 professioni sanitarie che compongono l’Ordine. Professionisti ed esperti saranno a disposizione dei cittadini per attività di screening e divulgazione scientifica. Ecco l’elenco completo delle specializzazioni presenti:

Area tecnica: tecnici sanitari di radiologia medica, laboratorio biomedico, neurofisiopatologia, audiometristi, audioprotesisti, ortopedici e tecnici della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare.

Area riabilitativa: logopedisti, ortottisti, podologi, tecnici della riabilitazione psichiatrica, terapisti della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, terapisti occupazionali ed educatori professionali.

Area prevenzione: assistenti sanitari, dietisti, igienisti dentali e tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro. Potrebbero interessarti Nessun contenuto disponibile