Nei giorni 11 e 12 novembre prossimi, dalle ore 8 alle ore 13, il Centro Hub di Terapia del Dolore dell’ospedale San Marco di Catania, in viale Azeglio Ciampi, offrirà visite gratuite e consulenze specialistiche dedicate nello specifico a tutti quegli anziani che soffrono di dolori persistenti e difficili da gestire.

L’iniziativa per le visite gratuite e come prenotare

L’Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico G. Rodolico-San Marco partecipa anche quest’anno alla XVII edizione della campagna nazionale “Cento città contro il dolore”, promossa dalla Fondazione Isal. Le due giornate saranno interamente dedicate alla prevenzione, diagnosi e trattamento del dolore cronico negli anziani, con l’obiettivo di sensibilizzare e diffondere la cultura della cura del dolore.

E proprio per quest’anno, il Centro di Terapia del Dolore dell’ospedale San Marco, diretto dal dottor Salvatore Caramma, ha scelto di dedicare l’evento al tema “Il dolore nell’anziano: riconoscerlo, capirlo, curarlo”. L’iniziativa mira a sensibilizzare in particolare sulla gestione di due tipi di dolore molto diffusi tra la popolazione anziana, tra cui: il dolore osteoarticolare, una delle principali cause di disabilità, e il dolore neuropatico, legato a patologie complesse ma oggi sempre più trattabili grazie alle moderne tecniche di neuromodulazione. Tuttavia, il medico chiarisce che “il dolore cronico si può e si deve trattare”, indicando che esistono soluzioni efficaci per migliorare la qualità della vita dei pazienti.

Le visite e le consulenze saranno disponibili su prenotazione, fino ad esaurimento dei posti disponibili. È possibile prenotare tramite email all’indirizzo terapiadeldolore@policlinico.unict.it oppure chiamando il numero 095/4794486, attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle 12.00.