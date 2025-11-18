Il Camper degli screening oncologici dell’Asp di Catania continua a percorrere il territorio etneo, portando la prevenzione sempre più vicino ai cittadini. Dall’avvio dell’iniziativa sono già state erogate oltre duemila prestazioni gratuite, segno dell’attenzione e della partecipazione crescente della popolazione. L’iniziativa consente di effettuare screening per la diagnosi precoce dei tumori della mammella, del colon-retto e della cervice uterina, offrendo un accesso semplice, gratuito e senza necessità di prescrizione medica.

Screening gratuiti a portata di mano

Gli screening previsti dall’iniziativa sono molteplici. A bordo del Camper mobile infatti, le donne tra i 50 e i 69 anni possono sottoporsi a mammografia, quelle dai 30 ai 64 anni hanno accesso all’HPV test, mentre le donne tra i 25 e i 29 anni possono eseguire il Pap test. Uomini e donne dai 50 ai 69 anni possono ritirare il kit per la ricerca del sangue occulto fecale, da restituire successivamente presso le farmacie del proprio comune. Tutti gli esami sono gratuiti e prenotabili chiamando il numero verde 800 894 007, attivo dal lunedì al venerdì nelle fasce mattutine e il lunedì pomeriggio, con possibilità di accesso anche senza prenotazione in caso di disponibilità residua proprio per garantire la massima accessibilità e favorire la partecipazione di tutta la popolazione. Il Camper della Prevenzione prosegue in parallelo anche con le vaccinazioni di prossimità, somministrando il vaccino antinfluenzale e altre vaccinazioni raccomandate per gli adulti secondo le indicazioni regionali.

Camper della Prevenzione: il calendario del tour

La tappa di oggi del Camper della Prevenzione è ad Aci Sant’Antonio, in Piazza Maggiore, e per il mese di novembre il tour continuerà con le tappe programmate in molteplici comuni della provincia etnea: il 19 novembre sarà a Santa Venerina in Piazza Regina Elena, il 20 novembre a Zafferana Etnea in Piazza Cardinale Pappalardo, il 21 novembre a Militello in Val di Catania in Piazza Municipio, il 22 novembre a Ramacca in Piazza Vittorio Emanuele, il 23 novembre a Raddusa in Piazza Nuova, il 24 novembre a Palagonia in Via Palermo, il 25 novembre a Scordia in Via Aldo Moro, il 26 novembre a Linguaglossa in Piazza Municipio 23, il 27 novembre a Riposto in Piazza San Pietro, il 28 novembre a Catania in Piazza Franco Battiato, il 29 novembre sarà a Giarre in Piazza Duomo e il 30 novembre a Castel di Iudica in Piazza Salvo d’Acquisto.

Per maggiori informazioni il calendario completo è consultabile sul sito istituzionale dell’Asp di Catania.