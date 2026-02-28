In occasione della Giornata Internazionale della Donna, l’Asp di Catania promuove, il 7 e l’8 marzo, “Salute è Donna”, un’iniziativa dedicata al benessere femminile e alla cultura della prevenzione.

Scegliere la prevenzione come filo conduttore dell’8 marzo significa affiancare al valore simbolico della ricorrenza un messaggio concreto di attenzione e cura, favorendo consapevolezza e responsabilità.

“Salute è Donna” propone spazi di informazione, ascolto e approfondimento sui principali temi della salute femminile nelle diverse fasi della vita, insieme a opportunità aggiuntive di accesso a screening e vaccinazioni, strumenti fondamentali per la diagnosi precoce.

Nella quotidianità, spesso densa di impegni familiari e professionali, l’attenzione a sé stesse passa in secondo piano. Le due giornate nascono per rimettere al centro questo tempo, incoraggiando scelte responsabili e consapevoli. Prendersi tempo per la propria salute è il regalo più importante. È questo il messaggio che accompagna l’iniziativa.

Sabato 7 marzo le strutture aziendali garantiranno un potenziamento delle attività di screening e vaccinazione; domenica 8 marzo il Camper della Prevenzione sarà presente al Polo Commerciale Centro Sicilia.

Per due giornate, secondo il calendario previsto, i Consultori familiari, i Centri vaccinali e gli Ambulatori di screening mammografico e ginecologico, l’Unità mobile saranno operativi per ascoltare le donne, fornire informazioni, favorire l’adesione ai programmi di prevenzione e rendere l’accesso ai servizi più semplice e vicino ai loro bisogni.

La sinergia con la Croce Rossa Italiana-Comitato di Catania arricchirà la giornata con la presenza di numerosi volontari impegnati nell’accoglienza e nell’orientamento ai servizi, in un’ottica di prossimità e attenzione alle persone; la CRI metterà inoltre a disposizione un ambulatorio mobile e operatori dedicati a supporto delle attività previste.