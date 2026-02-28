In occasione della Giornata Internazionale della Donna, l’Asp di Catania promuove, il 7 e l’8 marzo, “Salute è Donna”, un’iniziativa dedicata al benessere femminile e alla cultura della prevenzione.
Scegliere la prevenzione come filo conduttore dell’8 marzo significa affiancare al valore simbolico della ricorrenza un messaggio concreto di attenzione e cura, favorendo consapevolezza e responsabilità.
“Salute è Donna” propone spazi di informazione, ascolto e approfondimento sui principali temi della salute femminile nelle diverse fasi della vita, insieme a opportunità aggiuntive di accesso a screening e vaccinazioni, strumenti fondamentali per la diagnosi precoce.
Nella quotidianità, spesso densa di impegni familiari e professionali, l’attenzione a sé stesse passa in secondo piano. Le due giornate nascono per rimettere al centro questo tempo, incoraggiando scelte responsabili e consapevoli. Prendersi tempo per la propria salute è il regalo più importante. È questo il messaggio che accompagna l’iniziativa.
Sabato 7 marzo le strutture aziendali garantiranno un potenziamento delle attività di screening e vaccinazione; domenica 8 marzo il Camper della Prevenzione sarà presente al Polo Commerciale Centro Sicilia.
Per due giornate, secondo il calendario previsto, i Consultori familiari, i Centri vaccinali e gli Ambulatori di screening mammografico e ginecologico, l’Unità mobile saranno operativi per ascoltare le donne, fornire informazioni, favorire l’adesione ai programmi di prevenzione e rendere l’accesso ai servizi più semplice e vicino ai loro bisogni.
La sinergia con la Croce Rossa Italiana-Comitato di Catania arricchirà la giornata con la presenza di numerosi volontari impegnati nell’accoglienza e nell’orientamento ai servizi, in un’ottica di prossimità e attenzione alle persone; la CRI metterà inoltre a disposizione un ambulatorio mobile e operatori dedicati a supporto delle attività previste.
La giornata di sabato 7 marzo sarà dedicata agli screening oncologici e alla profilassi vaccinale. Saranno aperti al pubblico:
- gli Ambulatori per lo screening mammografico, rivolto alle donne di età compresa tra 50 e 69 anni;
- l’UOC Salute della Donna e Prevenzione Oncologica (Via Gabriele D’Annunzio, 60 – primo piano) e i Consultori familiari, dalle ore 8.30 alle ore 13.00, per lo screening ginecologico, con l’esecuzione di HPV-test e PAP-test, destinato alle donne di età compresa tra 25 e 64 anni.
Le prenotazioni potranno essere effettuate chiamando il numero verde 800 894 007 (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.00, e il lunedì anche dalle 15.00 alle 17.30) oppure scrivendo a screening@aspct.it. Tutte le prestazioni sono gratuite.
Presso i Consultori familiari sarà attivo uno sportello di ascolto e supporto psicologico dedicato alle donne vittime di violenza, con accesso libero o su appuntamento.
Nella stessa giornata sarà possibile accedere anche alla vaccinazione anti-HPV presso gli ambulatori vaccinali di Corso Italia, PTA San Giorgio, Mascalucia e Acireale.
La vaccinazione è gratuita per gli adolescenti a partire dagli 11 anni, per le donne nate dopo il 1996 e per gli uomini nati dopo il 2003. Per i soggetti fuori fascia d’età e per i pazienti a rischio, resta gratuita su prescrizione del medico di medicina generale o dello specialista. Informazioni e prenotazioni sono disponibili all’indirizzo stophpv@aspct.it o al numero 095.2540104 (dal lunedì al venerdì, ore 8.30–12.30).