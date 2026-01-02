Concorsi pubblici: per il mese di gennaio 2026 saranno previste circa 13.000 assunzioni nella pubblica Amministrazione! Aperti infatti numerosi concorsi pubblici dedicati sia ai diplomati che laureati. Per quanto concerne le diverse sedi di lavoro saranno sparse in tutta Italia e interessano sia enti pubblici centrali che enti pubblici locali tra cui Ministeri, Presidenza della Repubblica, INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate, Comuni, Province, Regioni, Scuole, Aziende Sanitarie e Forze militari. Di seguito si elencano alcuni bandi aperti.

Concorsi pubblici: concorso Ripam

Sono stati pubblicati due maxi concorsi Ripam per due posizioni diverse:

per l’assunzione di 3997 Assistenti rivolto a diplomati ;

; per l’assunzione di 1340 Funzionari, di cui 2 posti sono per l’Area delle elevate professionalità.

Riguardo le assunzioni come Assistenti si tratta di contratto a tempo indeterminato, con sedi di lavoro in tutta Italia. Le amministrazioni pubbliche coinvolte sono: Agenzia delle Entrate, INPS, Agenzia per L’Italia Digitale, Ispettorato Nazionale del Lavoro, Ministero dell’Università e Ricerca, Ministero del turismo, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero dell’Interno, Ministero dell’Istruzione e del Merito, Ministero della Cultura, Ministero della Giustizia.

Riguardo le assunzioni come Funzionari, la selezione è aperta a laureati con un contratto a tempo indeterminato, con sedi di lavoro in tutta Italia. Le amministrazioni pubbliche coinvolte sono: Ministero dell’Università e della Ricerca, Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale – MAECI, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – MLPS, Ministero del turismo – MIT, Ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Ministero dell’Interno, Ministero dell’Istruzione e del Merito – MIM, Ministero della Cultura, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Agenzia Nazionale per L’Amministrazione e La Destinazione Dei Beni Sequestrati e Confiscati alla Criminalità Organizzata, Agenzia per L’Italia Digitale, ARAN, Automobile Club d’Italia, ENAC, Ispettorato Nazionale del Lavoro INL, INAIL.

La domanda di partecipazione per entrambi i bandi dovrà essere inviata deve entro il giorno 27 gennaio 2026.

Concorsi pubblici: Ministero della Difesa e della Cultura

Aperti anche due concorsi all’interno del Ministero della Difesa per l’assunzione di 1.100 Assistenti e all’interno del Ministero della cultura per l’assunzione di 1.800 Assistenti. Entrambi i bandi sono rivolti a diplomati con inserimenti a tempo indeterminato. Le sedi di lavoro sono in quasi tutta Italia. Le domande di partecipazione al primo concorso dovranno essere inviate entro il 27 gennaio 2026 mentre per il Ministero della cultura entro il 10 gennaio 2026.

Concorsi pubblici, tutte le assunzioni INAIL

L’INAIL (L’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro) ha aperto un nuovo bando per ingegneri, prevedendo l’assunzione di 19 lavoratori, con contratto a tempo indeterminato e pieno, presso la Consulenza tecnica per l’edilizia (CTE), in diverse sedi in Italia. Le domande di partecipazione dovranno essere inviate entro il 12 gennaio 2026.

Inoltre l’INAIL ha indetto un nuovo concorso indirizzato a funzionari amministrativi da inserire nella provincia di Bolzano. La selezione si rivolge a laureati anche triennali. Le candidature devono essere presentate entro il 7 gennaio 2026. A questi si aggiunge il bando di concorso INAIL per 116 medici legali, finalizzato all’assunzione con contratto a tempo indeterminato su tutto il territorio nazionale. Le domande di partecipazione devono essere presentate entro l’8 gennaio 2026. L’INAIL ha, inoltre, avviato una procedura concorsuale per 10 Dirigenti amministrativi di II fascia, con inserimento a tempo indeterminato presso le Direzioni territoriali e provinciali dell’Istituto dislocate in Italia. Anche in questo caso, il termine per l’invio delle candidature è fissato all’8 gennaio 2026.