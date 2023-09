Concorso Camera dei Deputati: bando per diplomati

Concorso Camera dei Deputati, un nuovo bando è stato pubblicato e mira all'assunzione di diplomati. Ecco i requisiti e come fare domanda.

Concorso Camera dei Deputati: un nuovo bando è stato pubblicato ed è rivolto all’assunzione di diplomati. Ottime notizie dunque per coloro i quali sono alla ricerca di un impiego e hanno il titolo di studio richiesto da questo bando. Ecco tutti i dettagli in merito ai requisiti e a come fare domanda per il nuovo concorso Camera dei Deputati.

Concorso Camera dei Deputati: bando

Come anticipato, il nuovo bando di concorso Camera dei Deputati mira all’assunzione di personale diplomato con funzione di collaboratori tecnici. In particolare, i posti disponibili sono 10 e la posizione aperta è quella di addetto al reparto impianti e interventi elettrici.

Per questo concorso è prevista una prova preselettiva con 60 quesiti a risposta multipla in caso di numerose domande di partecipazione. Inoltre, si prevede una prova scritta, una prova pratica professionale e una prova orale.

Camera dei Deputati: requisiti del concorso

Quali sono i requisiti per poter partecipare al concorso? Ecco la lista delle caratteristiche richieste:

cittadinanza italiana;

età non inferiore a 18 e non superiore a 40 anni. Il limite di età è da intendersi superato alla mezzanotte del giorno del compimento del 40° anno;

idoneità fisica all’impiego;

godimento dei diritti politici;

assenza di sentenze definitive di condanna o di applicazione della pena su richiesta, per reati che comportino la destituzione ai sensi dell’art. 8 del Regolamento di disciplina per il personale, il cui testo è riportato nell’allegato C, anche se siano intervenuti provvedimenti di amnistia, indulto, perdono giudiziale o riabilitazione.

Inoltre, tra i requisiti si richiede il diploma di istruzione secondaria tra uno dei seguenti:

diploma di perito industriale elettrotecnico;

diploma di perito industriale per l’elettrotecnica e automazione;

diploma di tecnico delle industrie elettriche;

diploma di tecnico delle industrie elettriche ed elettroniche;

diploma di istituto tecnico settore tecnologico indirizzo «elettronica ed elettrotecnica» articolazione «elettrotecnica»;

diploma di istituto professionale settore industria e artigianato indirizzo «manutenzione e assistenza tecnica», opzione: apparati, impianti e servizi tecnici industriali e civili;

diploma di istituto professionale indirizzo «manutenzione e assistenza tecnica» percorsi con codice ateco c-33, riparazione manutenzione e installazione di macchine e apparecchiature, e codice ateco f.43.2, installazione di impianti elettrici idraulici e altri lavori di costruzione.

Concorso Camera dei Deputati: come fare domanda

Per coloro i quali sono interessati a partecipare, è necessario presentare la propria candidatura secondo le modalità e le tempistiche previste. In particolare, bisognerà candidarsi entro le ore 18:00 del 12 ottobre 2023 eseguendo per via telematica la procedura prevista, alla quale si può accedere con le credenziali SPID.

Infine, si ricorda che per ultimare la domanda di partecipazione, sarà richiesto ai candidati un contributo di 10 euro.