Lavoro Catania: nuova opportunità formativa nel settore retail a Catania. IKEA ha aperto le candidature per uno stage come Customer Journey Specialist all’interno del punto vendita etneo. Il termine ultimo per candidarsi è fissato alle 23:59 del 3 marzo 2026. Un’occasione pensata per giovani laureati e laureandi interessati al marketing, alla customer experience e all’analisi dei comportamenti d’acquisto.

Lavoro Catania: un percorso formativo nel cuore del retail

Lo stage si svolgerà nello store IKEA di Catania e rappresenta un’esperienza diretta nei processi che regolano la relazione con il cliente in una grande realtà internazionale. La figura del Customer Journey Specialist si occupa di osservare, analizzare e migliorare l’esperienza d’acquisto, monitorando i percorsi di servizio e contribuendo all’ottimizzazione dell’organizzazione del negozio.

Anche quando la descrizione completa non è sempre pubblicata in modo dettagliato nelle raccolte di annunci, la posizione compare tra le offerte di tirocinio disponibili per diverse sedi italiane, segno di un ruolo strategico nella struttura aziendale.

A chi è rivolto lo stage

L’opportunità è indirizzata principalmente a neolaureati e laureandi in discipline economiche, marketing, comunicazione o affini. È ideale per chi desidera comprendere come si costruisce e si monitora l’esperienza del cliente all’interno di un grande store retail.

Tra i requisiti più apprezzati figurano la predisposizione al lavoro in team, l’interesse per l’analisi dei dati relativi ai comportamenti di acquisto e una buona capacità di relazione con il pubblico. Per molti studenti e giovani professionisti, si tratta di un’occasione per arricchire il proprio curriculum con un’esperienza in un contesto internazionale presente anche in Sicilia.

Come candidarsi e scadenza

La procedura di candidatura è interamente online. Gli interessati devono accedere al portale ufficiale delle offerte di lavoro Ikea, cercare l’annuncio “Stage Customer Journey Specialist” relativo alla sede di Catania e seguire le istruzioni per l’invio del CV e della lettera motivazionale tramite la piattaforma dedicata.

Attenzione alla scadenza: c’è tempo fino alle ore 23:59 del 3 marzo 2026 per completare la candidatura. Dopo tale termine, l’annuncio potrebbe non essere più disponibile.

Un’occasione per entrare nel mondo del lavoro

Per chi sogna una carriera nel retail o nel marketing, questo stage rappresenta un primo passo concreto nel mondo professionale. Entrare in Ikea significa confrontarsi con dinamiche organizzative strutturate, strategie di customer experience evolute e un ambiente internazionale orientato alla crescita.

Se sei alla ricerca di un’esperienza formativa capace di unire analisi, relazione con il cliente e visione strategica, questa potrebbe essere l’opportunità giusta per iniziare il tuo percorso.

Per ulteriori informazioni e novità vai su Lavoro, stage ed opportunità – LiveUnict.