Dalla bio-tecnologia alla robotica, passando per la moda sostenibile e l’intelligenza artificiale: a Catania e in Sicilia orientale prende forma un ecosistema imprenditoriale dinamico e innovativo. Startup e aziende consolidate stanno sviluppando soluzioni che non solo guardano al futuro, ma lo costruiscono concretamente, con progetti capaci di coniugare sostenibilità, tecnologia e impatto economico.

Dalle alghe alla nutraceutica: la sfida bio-tech

Tra le realtà più interessanti emerge Originy, società benefit nata a Caltagirone e attiva nel campo delle biotecnologie. L’azienda ha sviluppato, in collaborazione con il Consiglio Nazionale delle Ricerche, un brevetto innovativo per l’estrazione della ficocianina dalla Spirulina, una microalga ricca di proprietà nutrizionali.

Questa molecola, già utilizzata in ambito nutraceutico per il supporto al sistema immunitario, potrebbe trovare applicazioni future anche nella diagnostica avanzata. Parallelamente, la startup lavora sull’estrazione di proteine e peptidi da altre microalghe, come la Clorella, per la produzione di biostimolanti destinati all’agricoltura sostenibile. Un esempio concreto di come la ricerca scientifica possa tradursi in soluzioni industriali ad alto valore aggiunto.

Dalla buccia d’arancia alla moda sostenibile

L’innovazione passa anche dal riutilizzo intelligente degli scarti. La startup Orange Fiber, con sede a Catania, ha rivoluzionato il settore tessile trasformando il “pastazzo”, residuo della lavorazione degli agrumi, in cellulosa e poi in filati per la moda.

Grazie a un processo brevettato, questi scarti diventano tessuti sostenibili utilizzati da grandi marchi come Salvatore Ferragamo e H&M. La collaborazione con il gruppo Lenzing ha inoltre permesso di industrializzare il processo, ampliando l’impatto su scala internazionale. Un modello di economia circolare che unisce innovazione, design e rispetto per l’ambiente.

Robot agricoli e intelligenza artificiale nei campi

Sul fronte dell’automazione agricola, l’azienda Agricolture Industrial Development rappresenta un esempio di evoluzione tecnologica applicata al settore primario. In collaborazione con l’Università di Catania, ha sviluppato un robot in grado di raccogliere frutti come arance, pere e kiwi, integrando sistemi avanzati di visione artificiale e intelligenza artificiale.

“Le competenze e le tecnologie robotiche acquisite in questo primo progetto hanno trovato ulteriore sviluppo all’inizio dal 2020 con la realizzazione di un nuovo robot, più evoluto del precedente, inserito in un progetto di ricerca cofinanziato dal ministero del Made in Italy, completato nel maggio 2025″, dice Salvatore Torrisi, agronomo.

Il progetto, evoluto nel tempo grazie a nuovi finanziamenti e tecnologie, utilizza bracci robotici e algoritmi di deep learning per riconoscere e raccogliere i frutti con precisione. Si tratta di una risposta concreta alle esigenze di un’agricoltura sempre più automatizzata ed efficiente, capace di affrontare anche la carenza di manodopera.

AI e sicurezza: il futuro passa dai dati

Nel campo dell’innovazione digitale, Xenia Progetti si distingue per un’attività di ricerca continua nel settore dell’intelligenza artificiale. L’azienda sviluppa soluzioni che spaziano dalla prevenzione degli incidenti stradali e industriali fino all’analisi comportamentale nei musei e al monitoraggio delle colture.

“La ricerca e l’innovazione sono fondamentali per sostenere un’economia resiliente, inclusiva e sostenibile”, sostiene Marco Causarano, presidente della Piccola industria di Confindustria. Grazie agli incentivi concessi dallo Stato, conclude, le piccole e medie imprese non sono sole ma vengono aiutate a sostenerne i costi e sono quindi in grado di portare avanti con successo le loro attività di ricerca”.

Grazie a investimenti significativi in ricerca e infrastrutture tecnologiche, come data center e sistemi GPU, Xenia Progetti realizza applicazioni avanzate di machine learning e computer vision. Un approccio che dimostra come i dati e l’AI possano diventare strumenti centrali per migliorare sicurezza, efficienza e qualità della vita.

Un ecosistema che guarda al futuro

Il panorama imprenditoriale catanese conferma una crescente capacità di innovare, mettendo in rete competenze scientifiche, investimenti e visione strategica. Come sottolineato da Marco Causarano di Confindustria, il sostegno pubblico e gli incentivi alla ricerca stanno permettendo anche alle piccole e medie imprese di competere su scala globale.

In questo contesto, Catania si afferma sempre più come un laboratorio di innovazione diffusa, dove idee e tecnologie si trasformano in soluzioni concrete, capaci di incidere su settori chiave dell’economia contemporanea. Un segnale forte di come il Sud possa essere protagonista nello sviluppo del futuro.