Lockdown energetico 2026: Si torna a parlare in Europa della possibilità di uno scenario di emergenza energetica nel caso in cui la situazione internazionale non dovesse stabilizzarsi. Al momento si tratta di ipotesi e valutazioni, ma il tema è entrato stabilmente nel dibattito istituzionale, soprattutto in relazione alla sicurezza degli approvvigionamenti.
Pressioni sui mercati e rischio forniture
Le tensioni geopolitiche stanno mantenendo alta l’attenzione sulla stabilità dei mercati energetici. Il rischio principale riguarda eventuali difficoltà nella continuità delle forniture di gas ed energia, con possibili ripercussioni su famiglie e imprese.
Le misure allo studio in caso di emergenza
In uno scenario critico, potrebbero essere adottate misure straordinarie per ridurre i consumi energetici. Tra le ipotesi:
- diffusione dello smart working
- limiti a riscaldamento e climatizzazione
- riduzione dell’illuminazione pubblica
- possibili restrizioni alla mobilità
Si tratta comunque di scenari teorici, non attualmente in vigore.
A livello europeo si invita a prepararsi a eventuali situazioni di criticità. In Italia esiste già un piano di emergenza che prevede diversi livelli di intervento, dal preallarme fino alla gestione dell’emergenza vera e propria.
Il richiamo alla crisi del 1973
Le ipotesi attuali riportano alla memoria la crisi petrolifera del 1973, quando furono introdotte misure straordinarie come limitazioni alla circolazione delle auto e riduzioni dell’illuminazione pubblica.
Non esistono decisioni operative. Il quadro resta in evoluzione e legato all’andamento della situazione internazionale e dei mercati energetici.