Formez PA: Sono state pubblicate nuove selezioni Formez PA per il reclutamento di esperti da impiegare con contratti di collaborazione in diversi progetti strategici. Le opportunità riguardano in particolare attività legate alla modernizzazione della Pubblica Amministrazione, con incarichi in Sicilia e possibilità, per alcuni profili, di lavorare prevalentemente da remoto.
Le candidature devono essere presentate entro il 16 febbraio 2026 tramite il Portale inPA.
Profili ricercati da Formez PA: lavoro in Sicilia e da remoto
Le selezioni Formez PA riguardano diversi profili professionali con laurea triennale o specialistica e specifici livelli di esperienza (seniority variabile da 3 a oltre 10 anni).
I progetti principali sono:
- Uffici di Prossimità – Regione Siciliana, con incarichi presso enti locali delle province siciliane o sedi istituzionali a Palermo;
- Innovazione sociale ed impatto delle politiche, con incarichi anche da remoto (sede propria).
Le figure richieste spaziano da esperti in formazione, rendicontazione di fondi europei, sviluppo organizzativo degli enti locali, innovazione amministrativa, comunicazione pubblica e finanza d’impatto.
Requisiti generali per partecipare alle selezioni Formez PA
Per candidarsi alle selezioni Formez PA è necessario possedere i seguenti requisiti generali:
- Cittadinanza italiana o di un Paese dell’Unione Europea;
- Godimento dei diritti civili e politici;
- Assenza di condanne penali o procedimenti in corso;
- Non essere stati destituiti o interdetti da pubblici uffici.
A questi si aggiungono requisiti specifici legati al titolo di studio e all’esperienza professionale maturata, variabili in base al codice del bando.
Stipendi Formez PA: compensi fino a 97.750 euro
Gli incarichi Formez PA prevedono contratti di collaborazione con compensi massimi variabili a seconda del profilo e della durata del progetto.
Tra gli importi più rilevanti:
- Fino a 97.750 euro (codice 0428/2025);
- Fino a 78.750 euro (codice 0419/2025);
- Fino a 76.500 euro (codice 0420/2025);
Compensi compresi tra 12.000 e 31.500 euro per i profili legati al progetto Uffici di Prossimità in Sicilia.
In alcuni casi sono previsti rimborsi per spese di mobilità.
Come si svolge la selezione Formez PA
La procedura di selezione Formez PA prevede:
- Valutazione dei titoli e delle esperienze professionali dichiarate;
- Colloquio, finalizzato a verificare competenze tecniche, conoscenza del contesto istituzionale e capacità operative.
Il colloquio potrà svolgersi in presenza presso la sede di Formez PA a Roma oppure da remoto. Al termine sarà pubblicata una graduatoria finale sul Portale inPA e sul sito ufficiale di Formez PA.
Come presentare domanda per le selezioni Formez PA
Le domande per le selezioni Formez PA devono essere inviate esclusivamente online tramite il Portale inPA entro il 16 febbraio 2026.
Per accedere alla piattaforma è necessario autenticarsi con:
- SPID;
- CIE;
- CNS;
- Credenziali eIDAS.
È obbligatorio indicare un indirizzo PEC personale e inserire nella candidatura solo le esperienze professionali coerenti con il profilo richiesto, pena l’esclusione.
Cos’è Formez PA
Formez PA è il Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l’ammodernamento della Pubblica Amministrazione. Opera sotto il controllo della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica.
Le sue attività principali riguardano:
- Supporto all’attuazione delle riforme;
- Digitalizzazione e innovazione della PA;
- Supporto al PNRR;
- Selezione e accesso al pubblico impiego.