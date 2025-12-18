Selezioni Formez PA: Sono state avviate nuove selezioni Formez PA finalizzate al reclutamento di esperti altamente qualificati da impiegare in progetti strategici promossi dal Dipartimento della Funzione Pubblica. Le procedure riguardano incarichi di collaborazione destinati a professionisti con una solida esperienza maturata in ambito amministrativo, gestionale e di innovazione delle politiche pubbliche.

I bandi rappresentano un’importante occasione per lavorare a stretto contatto con le istituzioni centrali, contribuendo ai processi di modernizzazione e rafforzamento della Pubblica Amministrazione. Alcuni incarichi potranno essere svolti in smart working, mentre altri richiedono la presenza presso la sede Formez PA di Roma.

Selezioni Formez PA: Profili ricercati e progetti coinvolti

Le selezioni Formez PA riguardano tre distinti profili professionali, ciascuno legato a specifici progetti istituzionali. Nel dettaglio, sono previste tre posizioni con contratto di collaborazione:

un esperto in progettazione e implementazione di sistemi informativi, da impiegare nel progetto “Lavoro Pubblico NEXT”;

un esperto in gestione amministrativa e rendicontazione di progetti finanziati con fondi europei e nazionali;

un esperto in innovazione sociale e valutazione dell’impatto delle politiche pubbliche.

Per tutti i profili è richiesta una laurea specialistica e un livello di seniority superiore ai 10 anni di esperienza professionale coerente con l’incarico.

Requisiti richiesti per partecipare

Per accedere alle selezioni Formez PA è necessario possedere i requisiti generali previsti per la collaborazione con la Pubblica Amministrazione. Tra questi figurano la cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea, il godimento dei diritti civili e politici e l’assenza di condanne penali definitive.

Oltre ai requisiti generali, ciascun bando prevede criteri specifici legati al titolo di studio e alla tipologia di esperienza professionale maturata. In alcuni casi, eventuali esperienze aggiuntive possono costituire un elemento preferenziale nella valutazione dei candidati.

Selezioni Formez PA: Compensi elevati e durata degli incarichi

Uno degli aspetti più interessanti delle selezioni Formez PA riguarda i compensi previsti. Gli incarichi hanno una durata variabile tra i 23 e i 35 mesi e prevedono compensi complessivi che possono arrivare fino a 146.000 euro, oltre al rimborso delle spese di mobilità.

I compensi indicati si riferiscono all’intera durata del progetto e sono da intendersi al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali. Si tratta di importi rilevanti, che rendono queste selezioni particolarmente attrattive per professionisti con elevata qualificazione.

Modalità di selezione

La procedura delle selezioni Formez PA si articola in due fasi principali: la valutazione dei titoli dichiarati e lo svolgimento di un colloquio individuale. Il colloquio è finalizzato a verificare le competenze tecniche, la conoscenza del contesto istituzionale e la capacità di operare all’interno dei progetti previsti.

I criteri di attribuzione dei punteggi sono descritti in modo dettagliato all’interno di ciascun avviso di selezione.

Selezioni Formez PA: Come presentare la domanda

La domanda di partecipazione alle selezioni Formez PA deve essere presentata esclusivamente online attraverso il Portale inPA, entro il 22 dicembre 2025. È necessario autenticarsi con SPID, CIE, CNS o credenziali eIDAS ed essere in possesso di una PEC personale.

La candidatura deve indicare in modo puntuale le esperienze professionali ritenute coerenti con il profilo per cui si concorre, pena l’esclusione dalla procedura.