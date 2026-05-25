Centoventuno giorni dopo la frana, Niscemi non è più soltanto il luogo di un’emergenza idrogeologica ancora aperta, ma diventa sempre più il laboratorio di una domanda decisiva per il futuro della Sicilia: continuare a gestire le crisi quando accadono o provare finalmente a prevenirle attraverso una nuova idea di città. È su questo crinale che si è sviluppato il convegno “La frana di Niscemi. Dalla fase emergenziale alla ricostruzione”, che ha riunito tecnici, amministratori e studiosi per affrontare non solo il tema della messa in sicurezza, ma soprattutto quello della ricostruzione urbana e sociale.

Una città sospesa tra emergenza e decisioni strutturali

La frana ha lasciato dietro di sé una città sospesa, segnata da evacuazioni, ordinanze, famiglie costrette a lasciare le proprie abitazioni e un tessuto urbano improvvisamente interrotto da una “linea rossa” che non è soltanto geografica ma anche esistenziale. Dentro quell’area non ci sono solo edifici lesionati o da verificare, ma vite sospese, attività economiche bloccate, memorie urbane che rischiano di essere spezzate definitivamente se la risposta dovesse limitarsi alla sola emergenza.

È in questo contesto che il convegno ha assunto un significato più ampio, trasformandosi in un momento di confronto su quale modello di città immaginare dopo la frana. Un passaggio delicato, perché implica scegliere tra soluzioni rapide e spesso semplificate, nuove espansioni, delocalizzazioni, “new town”, oppure una strategia più complessa ma strutturale, fondata sulla rigenerazione dell’esistente.

La proposta degli urbanisti: una Green City senza nuovo consumo di suolo

Al centro del dibattito si sono imposti gli interventi degli urbanisti dell’Università di Catania Francesco Martinico e Paolo La Greca, che hanno proposto una visione radicalmente diversa rispetto alle risposte emergenziali tradizionali. Secondo la loro impostazione, la ricostruzione di Niscemi non può tradursi in una semplice sostituzione edilizia, ma deve diventare l’occasione per ripensare l’intero assetto urbano attraverso il modello di una Green City fondata su tre principi cardine:

rigenerazione del patrimonio esistente, consumo di suolo pari a zero, ricucitura delle fratture urbane.

La loro proposta parte da un dato strutturale spesso sottovalutato nei contesti siciliani: la presenza di un patrimonio edilizio già esistente, in molti casi sottoutilizzato o abbandonato, che potrebbe essere riattivato per rispondere anche alle esigenze abitative generate dall’emergenza. In questa prospettiva, la città non deve espandersi verso l’esterno, ma ricomporsi dall’interno, rafforzando servizi, spazi pubblici e connessioni verdi, con l’obiettivo di ridurre marginalità e frammentazione urbana.

Ricostruire non è solo edificare: il nodo sociale e territoriale

Uno dei punti centrali emersi dal confronto riguarda proprio la natura della ricostruzione, che non può essere ridotta a un problema tecnico o edilizio. La gestione degli sfollati, la scelta delle nuove residenze, il destino delle aree evacuate e la tutela del centro storico diventano elementi di una stessa strategia urbana che deve tenere insieme sicurezza, coesione sociale e qualità della vita.

Gli urbanisti hanno sottolineato come una ricostruzione che allontana le persone dai propri luoghi rischi di produrre una seconda frattura, ancora più profonda di quella fisica causata dalla frana. Al contrario, la sfida è quella di mantenere il legame tra comunità e territorio, evitando soluzioni che generino isolamento o nuove periferie sociali. In questo senso, la pianificazione urbanistica viene indicata come lo strumento centrale attraverso cui la pubblica amministrazione può governare il processo di trasformazione, trasformando l’emergenza in un’occasione di ripensamento complessivo.

Tra vulnerabilità del territorio e responsabilità istituzionale

Accanto alla visione urbanistica, il convegno ha allargato lo sguardo alla fragilità più ampia del territorio siciliano. Il tema della conoscenza del rischio, della mappatura dei beni esposti e della necessità di integrare dati ambientali, urbanistici e culturali è stato posto come condizione preliminare per qualsiasi strategia di prevenzione efficace. In questo quadro, la frana di Niscemi diventa un caso emblematico di una vulnerabilità diffusa, che non riguarda solo il singolo comune ma l’intero sistema insediativo dell’isola.

La discussione ha evidenziato anche il ruolo decisivo delle istituzioni nel passaggio dalla gestione dell’emergenza alla costruzione di una visione di lungo periodo. La richiesta emersa è quella di una maggiore integrazione tra competenze tecniche, enti locali e livelli decisionali, per evitare che la risposta resti frammentata e tardiva rispetto alla complessità dei fenomeni.

Una città come laboratorio per il futuro della Sicilia

Le conclusioni del confronto restituiscono l’immagine di una Niscemi che si trova oggi a un bivio: limitarsi a ricostruire ciò che è stato danneggiato oppure trasformare la ferita in un’occasione di ripensamento profondo del modello urbano. In questa seconda ipotesi, la città diventa un laboratorio per sperimentare nuove forme di rigenerazione, capaci di coniugare sicurezza, sostenibilità e coesione sociale.

La sfida che emerge dal convegno è chiara: non basta riparare il danno, serve evitare che si ripeta. Ed è proprio in questo passaggio, dalla reazione alla prevenzione, che si misura la capacità di un territorio di immaginare davvero la “città che verrà”.