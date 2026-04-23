Concorso ASP Catania: indetto un bando, per titoli ed esami, finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato di 2 Collaboratori Tecnici Professionali.
Le figure selezionate verranno inserite nell’organico dell’Azienda Sanitaria Provinciale con un contratto stabile. Di seguito, tutti i dettagli su requisiti d’accesso, modalità di invio della domanda e scadenze.
Concorso ASP Catania: posti e riserve
Il bando prevede la copertura di due posti, con l’applicazione delle seguenti riserve di legge:
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30% dei posti per i volontari delle Forze Armate.
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Posti riservati al personale precario dell’ASP di Catania che abbia maturato almeno tre anni di servizio.
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10% dei posti per il personale interno di ruolo.
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Ulteriori riserve previste dalla normativa vigente.
Nota: I candidati che hanno diritto alla riserva devono dichiararlo esplicitamente nella domanda di partecipazione.
Concorso ASP Catania: requisiti di partecipazione
Per accedere alla selezione, oltre ai requisiti generali per i concorsi pubblici (cittadinanza italiana o UE, idoneità fisica, godimento dei diritti politici), è richiesto il possesso di una delle seguenti Lauree Magistrali:
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LM-23 (Ingegneria Civile);
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LM-24 (Ingegneria dei Sistemi Edilizi);
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LM-4 (Architettura e Ingegneria Edile-Architettura);
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LM-28 (Ingegneria Elettrica);
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LM-33 (Ingegneria Meccanica);
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LM-35 (Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio).
È inoltre necessario non aver riportato provvedimenti di destituzione o dispensa presso una Pubblica Amministrazione.
Concorso ASP Catania: come inviare la domanda
La candidatura deve essere inviata esclusivamente per via telematica.
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Sito Ufficiale: Accedere alla sezione “Bandi di concorso” sul sito dell’azienda: www.aspct.it.
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Piattaforma Online: Seguire le istruzioni per la registrazione e il caricamento dei dati richiesti.
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Contributo di Partecipazione: È previsto il pagamento di una tassa di 15 euro (non rimborsabile).
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Bonifico a: Azienda Sanitaria Provinciale di Catania.
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IBAN: IT 20 A 01005 16900 000000218700.
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Causale: “Contributo spese concorso Collaboratore Tecnico professionale”.
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Scadenza del bando
Le domande di partecipazione devono essere inviate entro e non oltre le ore 23.59 del 21 maggio 2026.
Si consiglia di non attendere gli ultimi giorni per evitare possibili sovraccarichi della piattaforma informatica. Per consultare il bando integrale e gli allegati, è possibile visitare l’Albo Pretorio dell’ASP Catania o il portale dei concorsi regionali.
Per altri aggiornamenti sui concorsi attivi in Sicilia e non si consiglia di consultare la sezione Lavoro, stage ed opportunità su LiveUniCT.