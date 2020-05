UNICT – Nasce “Earth School”, il progetto online per esplorare il mondo naturale

"Earth School" è un progetto promosso dal centro di ricerca Cutgana dell'Università di Catania, curato da oltre 50 esperti e disponibile gratuitamente in 11 lingue.

Il centro di ricerca Cutgana dell’Università di Catania promuove l’iniziativa “Earth School”, lanciata dal programma ambientale delle Nazioni Unite e Ted-Ed. L’iniziativa, anche supportata dall’International Union for the Conservation of Nature, ha lo scopo di aiutare gli studenti, a livello internazionale, ad esplorare e connettersi con la natura.

Il progetto si basa infatti sui contributi di oltre 50 esperti in materia di educazione ambientale ed è gratuitamente disponibile in 11 lingue.

L’iniziativa è nata dall’esigenza di promuovere le scienze naturali e la biodiversità che alberga sul nostro pianeta; oltre 1,5 miliardi di bambini, a causa dell’emergenza epidemiologica in corso, sono stati costretti a rimanere a casa con la chiusura delle scuole: fino al 5 giugno gli studenti potranno avere accesso ai contenuti educativi ripartiti per argomento in The Nature of Our Stuff, The Nature of Society, The Nature of Nature, The Nature of Change, The Nature of Individual Action e The Nature of Collective Action, scoprendo e comprendendo più a fondo il mondo naturale.