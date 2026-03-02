Il mese di marzo 2026 si preannuncia particolarmente difficile per chi deve spostarsi. Un’ondata di scioperi dei trasporti interesserà l’Italia, coinvolgendo il settore aereo, ferroviario e il trasporto pubblico locale (TPL). Se devi viaggiare, ecco tutte le date da segnare in rosso sul calendario, con i dettagli sugli orari e le fasce di garanzia, con un approfondimento sulla situazione a Catania.
Calendario Scioperi Marzo 2026: le date principali
Le agitazioni sindacali toccheranno diversi settori durante tutto il mese. Di seguito l’elenco aggiornato delle principali proteste.
9 marzo: Sciopero Generale e Trasporti
Per il 9 marzo è previsto uno sciopero generale che potrebbe causare disagi a catena su tutta la rete nazionale, dai treni ai mezzi pubblici urbani, oltre a scuola, sanità, uffici pubblici e servizi vari.
16 marzo: Stop ai bus in Sicilia
Il 16 marzo sarà una giornata critica per la Sicilia orientale e occidentale
-
Catania: Il personale di Etna Trasporti incrocerà le braccia dalle 00.00 alle 5.59, dalle 9.00 alle 13.29 e dalle 16.30 alle 23.59.
- Nel resto nella Sicilia, disagi per chi parte anche con Autoservizi Russo e Segesta Autolinee a Palermo, oltre a Interbus a Enna, con le medesime fasce orarie.
18 marzo: Settore Aereo
- il 18 marzo è la data più delicata per il trasporto aereo. È previsto lo sciopero del personale di Ita Airways e EasyJet dalle 13.00 alle 17.00, oltre alle proteste di diverse società di handling negli aeroporti di Milano, Varese e Brescia. Possibili cancellazioni e ritardi potrebbero interessare anche i voli in partenza e in arrivo a Catania.
27-28 marzo: Sciopero del trasporto pubblico locale
Soprattutto per il trasporto pubblico locale in diverse città italiane, tra cui Milano, Napoli, Bari e altre realtà del Paese, il 28 marzo giornata nera a causa di scioperi di 24 ore o articolati in specifiche fasce orarie.
Fasce di Garanzia e Diritti del Passeggero
Nonostante le proteste, la legge italiana prevede l’erogazione dei servizi minimi nelle fasce di garanzia (solitamente dalle 6:00 alle 9:00 e dalle 18:00 alle 21:00 per i trasporti urbani e ferroviari).
Come verificare se il tuo viaggio è confermato:
-
Treni: Consulta l’elenco dei treni garantiti sul sito di Trenitalia o Italo.
-
Voli: In caso di sciopero aereo, le compagnie sono tenute a comunicare le cancellazioni entro 48 ore. Hai diritto al rimborso o alla riprotezione su un altro volo.
-
Bus Sicilia: Consulta i siti ufficiali delle compagnie operanti nell’Isola
Consigli Utili per i Viaggiatori
-
Pianifica in anticipo: Se possibile, evita di viaggiare nelle date degli scioperi nazionali (specialmente il 19 e 21 marzo).
-
Controlla le App: Scarica le applicazioni ufficiali (Moovit, Trenitalia, EasyJet) per ricevere notifiche push sui ritardi.
-
Richiedi il rimborso: Ricorda che in caso di cancellazione del volo o del treno per sciopero, hai diritto all’assistenza e, in molti casi, al rimborso integrale del biglietto.