Sono appena ripresi i lavori lungo l’autroastrada 19! Nello specifico, si tratta del completamento dei giunti di dilatazione e alla pavimentazione dei viadotti Cubo e Perriera, in direzione Catania. Per non creare disagi ai tanti automobilisti che ogni giorno percorrono suddetti tratti e per garantire la continuità della circolazione durante il periodo delle lavorazioni, Anas ha istituito un temporaneo doppio senso di marcia fra i km 9,350 e 10,100 della carreggiata in direzione Palermo. E proprio nella giornata di ieri, le squadre Anas hanno tenuto sotto osservazione la situazione traffico e non è emersa alcuna criticità, nemmeno negli orari di maggiore affluenza di veicoli.

Il termine dei cantieri è previsto per il 20 dicembre!

Proseguono i lavori lungo A19

I numerosi cantieri lungo l’A19 sembrano ormai giungere al termine. Nella giornata del 21 novembre sono terminati, con una settimana di anticipo, i lavori lungo la carreggiata in direzione Palermo dell’autostrada A19, all’altezza dello svincolo di Bagheria, dove è stato realizzato il nuovo cordolo in cemento armato per l’installazione delle barriere di sicurezza.

“Si procede – dichiara il presidente della Regione Siciliana e commissario straordinario di governo per il piano di manutenzione della A19, Renato Schifani – con celerità e nel pieno rispetto dei tempi programmati, cercando di limitare al massimo i disagi per gli utenti. Si tratta di interventi indispensabili, perché manutenzioni di questo tipo non erano mai state eseguite e non possiamo in alcun modo mettere in discussione la sicurezza di chi percorre quotidianamente l’autostrada. Siamo consapevoli dei disagi, ma chiediamo agli automobilisti un po’ di pazienza. I benefici, attesi da anni, saranno duraturi”.