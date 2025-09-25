Un grave incidente si sarebbe verificato nella tarda mattinata di oggi lungo l’autostrada Palermo-Catania, all’interno della galleria Cameccia 2, nei pressi del chilometro 22, nel territorio di Trabia. Nel maxi tamponamento sono stati coinvolti ben quindici veicoli e si registrano otto feriti, di cui uno in gravi condizioni, trasportato d’urgenza in ospedale con l’elisoccorso del 118.

Le prime ricostruzioni

Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, un mezzo pesante sarebbe andato in e avrebbe perso una grande quantità di olio sulla carreggiata. Rendendo così l’asfalto estremamente scivoloso, causando la perdita di controllo da parte degli altri veicoli, che sono finiti fuori strada senza riuscire a evitare la collisione.

Una delle auto coinvolte si è ribaltata, è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per estrarre alcuni automobilisti dalle lamiere. Non appena è scattato l’allarme, sul posto sono intervenute diverse ambulanze. Vista la gravità delle condizioni di uno dei feriti, è stato immediatamente richiesto l’intervento dell’elisoccorso. L’uomo, un 30enne palermitano identificato con le iniziali D.S., è stato trasportato all’ospedale Civico, dove si trova attualmente in prognosi riservata.

Nel primo pomeriggio sono terminate le operazioni di rimozione dei mezzi che occupavano la carreggiata.

Il video relativo all’incidente: