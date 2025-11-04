A partire da ieri, lunedì 3 novembre, Anas ha avviato un’importante opera di manutenzione alle rampe dello svincolo di Enna, lungo l’autostrada A19 Palermo-Catania. Gli interventi prevedono l’installazione dei giunti di . Si ricorda, che indicazione del Presidente della Regione, Renato Schifani, in qualità di commissario straordinario del Piano di manutenzione dell’autostrada A19, sono stati adottati tutti gli accorgimenti necessari per ridurre al minimo i disagi per gli automobilisti. Inoltre, per ottimizzare i tempi, sono stati previsti doppi turni di lavoro, con la garanzia che le attività vengano sospese durante il fine settimana, al fine di evitare eccessivi disagi alla viabilità.

L’iter dei lavori e le date

Di seguito tutto l’iter dei lavori:

la fase A avrà luogo dal 3 all’8 novembre e riguarderà la chiusura al traffico della rampa di uscita dall’autostrada situata lungo la carreggiata in direzione Palermo. Questa prima fase terminerà alle ore 6:00 di sabato 8 novembre e permetterà all’utenza di beneficiare di un fine settimana senza alcuna limitazione al transito;

la fase B, invece, si terrà fra il 10 e il 15 novembre ed interesserà la chiusura al traffico della rampa di ingresso dall'autostrada situata lungo la carreggiata in direzione Palermo.

Durante la fase A tutti gli utenti che percorrono l’autostrada nella carreggiata in direzione Palermo e diretti ad Enna potranno uscire dall’autostrada dallo svincolo di Mulinello (km 129,200), proseguire sulla strada provinciale 7A fino all’incrocio con la strada statale 192, percorrere la strada statale 192 fino all’incrocio con la strada statale 117 BIS e percorrere quest’ultima fino all’arrivo ad Enna. Mentre, durante la fase B gli utenti che da Enna devono immettersi in autostrada nella carreggiata in direzione Palermo verranno suddivisi in base alla massa complessiva del mezzo utilizzato.