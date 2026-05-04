La Polizia Stradale ha diffuso il piano dei controlli della velocità che interesserà le principali arterie della Sicilia orientale durante questa settimana. L’iniziativa mira a potenziare la sicurezza stradale e a contrastare l’incidentalità nei tratti più critici delle tratte autostradali.

Le tratte interessate e il calendario

I dispositivi di rilevamento saranno operativi principalmente lungo le autostrade A18 Messina–Catania e A20 Messina–Palermo. Di seguito i giorni in cui sono previsti i monitoraggi in entrambi i sensi di marcia:

Lunedì 4 maggio

Martedì 5 maggio

Venerdì 8 maggio

Sabato 9 maggio

I controlli verranno effettuati alternativamente su entrambe le autostrade per coprire l’intero asse viario della zona orientale.

Limiti di velocità e sanzioni

La Polizia Stradale ricorda che il rispetto dei limiti è fondamentale per la prevenzione degli incidenti. Le soglie vigenti sono:

Autostrada: 130 km/h (che scendono a 110 km/h in caso di maltempo).

Strade extraurbane principali: 110 km/h (ridotti a 90 km/h in caso di condizioni meteo avverse).

Il mancato rispetto di tali parametri comporta sanzioni pecuniarie e la decurtazione dei punti dalla patente. Nei casi più gravi di eccesso di velocità, è prevista la sospensione o la revoca del titolo di guida.

Controlli sui mezzi pesanti

Un’attenzione particolare sarà rivolta ai veicoli commerciali e ai mezzi adibiti al trasporto persone. Gli agenti utilizzeranno i cronotachigrafi e i tachigrafi digitali per verificare non solo la velocità, ma anche il rigoroso rispetto dei tempi di guida e di riposo dei conducenti professionali.