Il Catania cambia ancora: si chiude dopo sole quattro gare l’avventura di William Viali sulla panchina rossazzurra. La decisione, maturata dopo un lungo confronto tra i vertici dirigenziali del club, conferma le indiscrezioni trapelate durante la trasmissione Corner su Telecolor.
Il fallimento del “progetto Viali”
L’esonero di Viali arriva al termine di un mini-ciclo deludente, caratterizzato da una vittoria, un pareggio e due sconfitte. Troppo poco per le ambizioni della proprietà, che ha deciso di intervenire drasticamente per invertire la rotta e ridare stabilità a un ambiente scosso dagli ultimi risultati negativi.
Il ritorno di Toscano
Il tecnico calabrese riprende il comando della squadra. La scelta di richiamare Toscano, ancora sotto contratto, appare come un tentativo di ripristinare quelle certezze tecniche e caratteriali che sembravano smarrite nelle ultime uscite.
Con il ritorno di Toscano, la società lancia un segnale chiaro: difendere il secondo posto e concentrarsi sui playoff per provare a vincerli.