Il Catania cambia ancora: si chiude dopo sole quattro gare l’avventura di William Viali sulla panchina rossazzurra. La decisione, maturata dopo un lungo confronto tra i vertici dirigenziali del club, conferma le indiscrezioni trapelate durante la trasmissione Corner su Telecolor.

​Il fallimento del “progetto Viali”

​L’esonero di Viali arriva al termine di un mini-ciclo deludente, caratterizzato da una vittoria, un pareggio e due sconfitte. Troppo poco per le ambizioni della proprietà, che ha deciso di intervenire drasticamente per invertire la rotta e ridare stabilità a un ambiente scosso dagli ultimi risultati negativi.

​Il ritorno di Toscano

​Il tecnico calabrese riprende il comando della squadra. La scelta di richiamare Toscano, ancora sotto contratto, appare come un tentativo di ripristinare quelle certezze tecniche e caratteriali che sembravano smarrite nelle ultime uscite.

​Con il ritorno di Toscano, la società lancia un segnale chiaro: difendere il secondo posto e concentrarsi sui playoff per provare a vincerli.