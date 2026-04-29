Il Catania si presenta ai playoff di Serie C con una certezza tra i pali e un sogno concreto: la promozione in Serie B. Il volto di questa ambizione è Andrea Dini, ribattezzato “Batman” dai compagni per la sua capacità di essere decisivo nei momenti chiave. I numeri della sua stagione parlano chiaro: 38 partite da titolare, nessun minuto saltato, solo 25 gol subiti e ben 22 gare concluse senza incassare reti. Un rendimento che lo consacra tra i protagonisti assoluti del campionato e che alimenta le speranze rossazzurre in vista degli spareggi.

Numeri da leader e spirito di squadra

Le statistiche di Dini raccontano una stagione straordinaria, ma il portiere rossazzurro ha sempre evitato di mettersi al centro della scena. Piuttosto, ha scelto di sottolineare il valore del collettivo, evidenziando come il risultato sia frutto di un lavoro condiviso. Il secondo posto in classifica del Catania nasce infatti da una solidità difensiva costruita nel tempo, dove ogni reparto ha contribuito a proteggere la porta. Emblematiche le 16 gare consecutive in casa senza subire gol, una striscia che ha trasformato lo stadio Massimino in una vera e propria roccaforte. Anche dopo il rinnovo fino al 2027, Dini ha mantenuto lo stesso approccio: profilo basso, massimo rendimento e attenzione sempre rivolta alla squadra.

Una difesa tra le migliori della categoria

Se il Catania può guardare con fiducia ai playoff è anche grazie a una fase difensiva tra le più solide dell’intera Serie C. Meglio hanno fatto soltanto poche squadre, come Ascoli, Arezzo e Union Brescia, che hanno chiuso con numeri leggermente superiori. Un dettaglio che non è secondario, considerando che proprio queste squadre potrebbero incrociare il cammino dei rossazzurri negli spareggi. Il lavoro impostato dal tecnico Toscano ha dato equilibrio e compattezza a tutta la squadra, trasformando la fase difensiva in un vero punto di forza. E nei playoff, dove ogni episodio può decidere una stagione, avere una difesa di ferro può fare la differenza.

A un passo dalla storia e le parate decisive

Nonostante una stagione quasi perfetta, Dini non è riuscito a superare il record storico del club, ancora detenuto da Gigi Muraro, che nella stagione 1977-78 rimase imbattuto per 23 partite. Un primato che resiste da decenni e che conferisce ancora più valore ai numeri dell’attuale portiere rossazzurro. Tra le prestazioni più memorabili spiccano il rigore parato contro il Sorrento nei minuti finali e gli interventi decisivi sul campo del Cerignola. Indimenticabile anche l’episodio dei playoff dello scorso anno contro il Potenza, quando Dini neutralizzò un rigore a Salvatore Caturano, oggi suo compagno di squadra, contribuendo alla qualificazione. Proprio da quel momento è nato un legame speciale, fatto anche di ironia e soprannomi: per Caturano, Dini è “Batman”.

Verso i playoff tra campo e pronostici

Dopo una breve pausa, il Catania è tornato al lavoro per preparare al meglio gli spareggi. Il percorso di avvicinamento sarà intenso, con allenamenti serrati e un ritiro programmato a Veronello per trovare la massima concentrazione. Intanto, anche i bookmakers indicano i rossazzurri tra le squadre favorite per la promozione, alle spalle proprio dell’Ascoli. Le quote, però, contano fino a un certo punto: nei playoff serviranno determinazione, equilibrio e la capacità di sfruttare ogni occasione. Con un portiere come Dini tra i pali e una difesa così solida, il Catania può davvero credere nel salto di categoria. Il sogno Serie B non è più solo un’idea, ma una possibilità concreta da giocarsi fino all’ultimo minuto.