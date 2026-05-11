Parte ufficialmente la fase nazionale dei playoff di Serie C e cresce l’attesa anche in casa Catania FC, che entrerà in scena direttamente dal secondo turno nazionale grazie al secondo posto conquistato nella stagione regolare. Questa sera si disputano le gare d’andata del primo turno della fase nazionale, mentre gli etnei osservano da spettatori interessati in vista del sorteggio che definirà il prossimo avversario. Per il club rossazzurro si avvicina così il momento decisivo della stagione, con l’obiettivo dichiarato di conquistare la promozione in Serie B attraverso il lungo e complesso percorso playoff.

Primo turno nazionale: cinque sfide per continuare il sogno Serie B

Il primo turno della fase nazionale dei playoff mette di fronte cinque squadre provenienti dalla fase a gironi contro le teste di serie entrate direttamente in questo turno. Scendono infatti in campo le terze classificate della regular season, ovvero Renate, Ravenna e Salernitana, oltre al Potenza, qualificato grazie alla vittoria della Coppa Italia Serie C.

Le gare si disputano nell’arco di 180 minuti, tra andata e ritorno, senza tempi supplementari né calci di rigore. A qualificarsi sarà la squadra che avrà segnato più reti complessivamente nei due incontri oppure, in caso di perfetta parità, la testa di serie. Un regolamento che rende ancora più importante il piazzamento ottenuto durante la stagione regolare e che premia le squadre meglio classificate. I match di ritorno sono in programma mercoledì 13 maggio, quando verrà definito il quadro completo delle squadre che accederanno alla seconda fase nazionale. Solo allora il Catania conoscerà il proprio cammino verso le Final Four.

Catania attende il sorteggio: debutto fissato per il 17 maggio

Il Catania FC entrerà ufficialmente nei playoff nazionali domenica 17 maggio, insieme a Ascoli e Union Brescia, le altre due squadre seconde classificate nei rispettivi gironi di Serie C. Il vantaggio conquistato durante la regular season permetterà ai rossazzurri di presentarsi come testa di serie anche in questo turno. Gli accoppiamenti saranno stabiliti tramite sorteggio e prevedono gare di andata e ritorno, in calendario il 17 e il 20 maggio.

Anche in questo caso il regolamento favorisce le teste di serie: se il punteggio complessivo al termine dei 180 minuti dovesse restare in equilibrio, sarà infatti la squadra meglio classificata a passare il turno senza supplementari né rigori. Per il Catania si tratta di un’occasione importante per provare a riportare entusiasmo in una piazza che sogna il ritorno in Serie B. La squadra etnea arriva a questo appuntamento con grandi aspettative e con la consapevolezza di poter giocare un ruolo da protagonista nella corsa promozione.

Final Four e finale: il percorso verso la Serie B

Le quattro squadre che supereranno il secondo turno nazionale accederanno alle Final Four playoff, l’ultima e più spettacolare fase della stagione. A quel punto verrà effettuato un nuovo sorteggio, senza teste di serie, che determinerà gli accoppiamenti delle semifinali. Le semifinali si giocheranno con gare di andata e ritorno il 24 e il 27 maggio. A differenza dei turni precedenti, in caso di parità complessiva saranno previsti tempi supplementari ed eventualmente calci di rigore.

Lo stesso regolamento verrà applicato anche alla finalissima, prevista il 2 e il 7 giugno. In palio c’è l’ultimo posto disponibile per la promozione in Serie B, dove hanno già conquistato l’accesso Vicenza, Arezzo e Benevento. Per il Catania il sogno continua, con un’intera città pronta a spingere i rossazzurri verso il ritorno nel calcio che conta.