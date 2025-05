La Lega Italiana Calcio Professionistico ha ufficializzato il calendario delle sfide valide per il primo turno nazionale: tutte le gare d’andata si disputeranno domenica 11 maggio, mentre i ritorni sono fissati per mercoledì 14 maggio, sempre alle ore 20:00. In virtù del sorteggio e del regolamento, il Catania giocherà il ritorno in trasferta, allo stadio “Adriatico” di Pescara, contro una squadra storicamente ostica, ma che i rossazzurri sperano di sorprendere grazie al sostegno del proprio pubblico nella gara di andata.

Regolamento severo: vantaggio alle teste di serie

Le regole dei playoff prevedono un vantaggio importante per le teste di serie, tra cui figura il Pescara: in caso di parità complessiva al termine dei due incontri (stessi punti e stessa differenza reti), sarà proprio la squadra abruzzese ad accedere al turno successivo. Questo obbliga il Catania a cercare il successo già nella sfida casalinga, possibilmente con uno scarto sufficiente da gestire nel ritorno.

Non solo campo: Gega operato alla spalla

Nel frattempo, una notizia rilevante riguarda l’infermeria rossazzurra: il difensore Ertijon Gega è stato sottoposto a un intervento chirurgico alla spalla sinistra presso la clinica Villa Stuart di Roma. L’operazione, effettuata nel tardo pomeriggio, è perfettamente riuscita. Il club etneo ha espresso il proprio supporto al giocatore, sottolineando la vicinanza di tutta la società, dello staff tecnico e dei compagni in un momento delicato della sua carriera. Gega dovrà ora osservare un periodo di recupero, ma potrà contare sull’affetto dell’ambiente rossazzurro.

Tensione e attesa in città

Catania-Pescara si preannuncia come una sfida intensa, carica di aspettative. I tifosi rossazzurri, che non hanno mai smesso di sostenere la squadra anche nei momenti difficili della stagione, sono pronti a riempire il “Massimino” per spingere la squadra verso un risultato positivo. La voglia di sognare è tanta, e la città attende con ansia il primo fischio d’inizio.