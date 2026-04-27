La corsa del Catania FC verso la Serie B si accende e, ancora una volta, a raccontarla sarà Telecolor. L’emittente conferma il proprio impegno al fianco dei rossazzurri anche nella fase più calda della stagione, garantendo una copertura capillare e coinvolgente dei playoff. Tra dirette, differite e approfondimenti, i tifosi potranno vivere ogni istante di questo decisivo cammino.

Una copertura esclusiva per i tifosi rossazzurri

Telecolor si è assicurata il pacchetto “Dirette e Differite/Sintesi Play Off”, consolidando una sinergia già rodata durante la regular season. Un accordo che rappresenta molto più di una semplice trasmissione televisiva: è la possibilità per i sostenitori etnei di restare connessi alla squadra in ogni momento. L’emittente offrirà infatti la trasmissione in esclusiva e in chiaro di almeno una gara esterna, oltre alle differite integrali di tutte le partite disputate dal Catania negli spareggi promozione. Un’offerta che punta a non lasciare indietro nessun dettaglio, restituendo al pubblico emozioni, tensione e speranze di un percorso che può cambiare il destino della stagione.

Un racconto multimediale tra campo e studio

Non solo televisione: il racconto dei playoff si estenderà anche al digitale, con il live streaming sul sito ufficiale e la consueta “Diretta Stadio”, che accompagnerà i tifosi minuto per minuto con inviati al seguito della squadra. A questo si affiancheranno i programmi di approfondimento che hanno già conquistato il pubblico, come “Corner”, confermato ogni lunedì anche nelle settimane senza impegni ufficiali, e “Preview”, pronto a tornare alla vigilia dell’esordio negli spareggi. Un ecosistema informativo ricco e dinamico, capace di unire cronaca, analisi e interazione con i tifosi, offrendo una visione completa dell’avventura rossazzurra.

Una squadra giornalistica al completo per raccontare il sogno

A guidare questa imponente macchina editoriale ci sarà la squadra sportiva di Telecolor, pronta a scendere in campo con professionalità e passione. In studio e sul terreno di gioco si alterneranno volti noti e competenze consolidate: dalla conduzione di “Diretta Stadio” affidata ad Alberto Cigalini, a quella di “Corner” con Angelo Gagliano, fino a “Preview” guidato da Marco Carli.

La telecronaca sarà affidata alla voce di Angelo Patanè, mentre gli approfondimenti saranno curati da Alessandro Vagliasindi, con il contributo tecnico di Max Velotto per il focus arbitrale ed Ermanno Florio come match analyst. A completare il racconto, Giulia Tipo e Anna Russo per i social e un ampio gruppo di opinionisti, con il valore aggiunto dei collegamenti internazionali di Carlo Breve dalla Cina. Una squadra compatta e determinata, proprio come il Catania, pronta a raccontare ogni passo verso un obiettivo che vale una stagione.

Ora tocca a voi. Sarete davanti allo schermo a seguire ogni minuto di questi playoff? Quale partita sentite già decisiva, quale momento potrebbe cambiare tutto?

Il cammino del Catania verso la Serie B passa anche dalla passione dei suoi tifosi: raccontateci come vivrete questa corsa e condividete le vostre sensazioni. Perché i figli del vulcano lo sanno: è quando la lava scorre più intensa che il destino prende forma.