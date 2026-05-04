La Fondazione Taormina Arte Sicilia apre le porte del grande cinema agli studenti e alle studentesse dell’Università di Catania. In vista della 72ª edizione del Taormina Film Festival, che si svolgerà dal 10 al 14 giugno 2026, è stata annunciata la possibilità di svolgere dei tirocini curriculari sul campo.
I posti disponibili e le attività
La selezione riguarda un massimo di 25 tirocinanti, che avranno l’opportunità di immergersi nel dietro le quinte di una delle kermesse cinematografiche più prestigiose d’Italia. Le figure selezionate saranno impegnate in diverse aree operative, tra cui:
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Direzione artistica e organizzativa: supporto alla gestione e al coordinamento dell’evento.
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Comunicazione: collaborazione con l’ufficio stampa e gestione dei flussi informativi.
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Accoglienza e Cerimoniale: assistenza agli ospiti, supporto al pubblico e gestione delle cerimonie ufficiali.
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Logistica e Eventi: supporto tecnico-logistico e assistenza durante le proiezioni e gli incontri.
Come candidarsi: requisiti e scadenze
Per partecipare non sono richiesti requisiti obbligatori stringenti, tuttavia la conoscenza dell’inglese o di altre lingue straniere sarà valutata come un importante elemento preferenziale.
Gli studenti interessati hanno tempo fino al 31 maggio 2026 per inviare la propria candidatura (all’indirizzo tirocini@taoarte.it). Un’occasione preziosa per arricchire il proprio curriculum formativo vivendo da protagonisti l’atmosfera internazionale del Teatro Antico di Taormina.