Direzione artistica e organizzativa: supporto alla gestione e al coordinamento dell’evento.

Comunicazione: collaborazione con l’ufficio stampa e gestione dei flussi informativi.

Accoglienza e Cerimoniale: assistenza agli ospiti, supporto al pubblico e gestione delle cerimonie ufficiali.

Logistica e Eventi: supporto tecnico-logistico e assistenza durante le proiezioni e gli incontri.