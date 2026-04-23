Il Dipartimento di Scienze Umanistiche dell’Università di Catania si prepara già al prossimo anno accademico con un’importante novità dedicata agli amanti delle discipline umanistiche. in arrivo un percorso formativo rinnovato e ambizioso: il Curriculum Storico all’interno del corso di laurea triennale in Lettere (L-10 R), presentato al Salone dell’Orientamento.

Una formazione solida e trasversale

L’obiettivo di questa nuova offerta, programmata per l’anno accademico 2026/2027, è quello di coniugare l’indagine storica con gli aspetti linguistici, letterari e filosofici. Il percorso di studi è stato progettato per essere cronologicamente trasversale e problematicamente approfondito, mettendo in costante dialogo la storia con discipline affini come:

Letteratura italiana e latina

Linguistica e filologia

Filosofia

Archeologia e storia dell’arte

Questo approccio multidisciplinare permetterà agli studenti di sviluppare una comprensione complessa dei fenomeni storici e delle loro ripercussioni sul presente.

Il piano di studi anno per anno

I Anno: Le basi della formazione umanistica, con un focus su materie come Letteratura italiana, Storia della lingua italiana, Geografia umana e le indispensabili conoscenze linguistiche (inglese e laboratori di latino e greco). A scelta dello studente, si potrà optare tra Storia greca o Storia romana.

II Anno: L’anno del consolidamento, con esami fondamentali quali Lingua e letteratura latina, Lingua e letteratura greca e Filologia della letteratura italiana. Accanto a queste, un’ampia offerta di esami a scelta che spaziano dalla Storia bizantina alla Storia del cinema, passando per la Museologia.

III Anno: L’anno della specializzazione e della prova finale. Lo studente approfondirà lo studio di ambiti specifici, come la Storia contemporanea e la Storia della filosofia contemporanea, e avrà l’opportunità di mettere in pratica le conoscenze acquisite attraverso tirocini e laboratori.

Sbocchi professionali

Contrariamente ai falsi miti, una formazione storica di qualità apre le porte a svariati sbocchi professionali. Il nuovo curriculum è progettato per essere propedeutico all’insegnamento e all’impiego nei concorsi pubblici, ma prepara anche a una vasta gamma di carriere nel settore privato e culturale:

Insegnamento e ricerca

Editoria e giornalismo

Gestione e valorizzazione dei beni culturali (musei, biblioteche, archivi)

Organizzazione di eventi culturali

Relazioni pubbliche e comunicazione

Inoltre, il percorso fornisce le basi necessarie per proseguire gli studi con lauree magistrali e corsi di specializzazione in ambito storico e umanistico.