Adesso c’è anche il sigillo dell’ufficialità: Emilio Longo è il nuovo allenatore del Catania. Dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi, la società guidata dal Presidente Rosario Pelligra ha rotto gli indugi e formalizzato la guida tecnica che guiderà la prima squadra per le prossime stagioni.

​Il tecnico campano arriva all’ombra dell’Etna con un progetto a lungo termine, come testimoniano la durata e i dettagli dell’accordo strategico siglato con la dirigenza.

I dettagli del contratto: accordo fino al 2028

​Attraverso una nota ufficiale, il Catania Football Club ha reso noti i termini della firma:

​“Catania Football Club comunica di aver affidato l’incarico di responsabile tecnico della prima squadra al signor Emilio Longo, che ha sottoscritto un contratto valido fino al 30 giugno 2028 con diritto di opzione a favore del club per la stagione 2028/2029.”

​Un legame biennale con opzione per il terzo anno, segno tangibile della volontà della società rossazzurra di avviare un ciclo solido e programmato.

​Nelle prossime ore sono attese le prime parole ufficiali del neo-tecnico e i dettagli relativi alla composizione dello staff che lo affiancherà in questa nuova e stimolante avventura sulla panchina del Catania.