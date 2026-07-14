È partita questa mattina alle ore 10 la campagna abbonamenti 2026/2027 del Catania FC. La data di chiusura sarà comunicata nel mese di settembre.

L’abbonamento prevede la possibilità di accedere allo stadio Angelo Massimino per le 19 gare interne che il Catania FC disputerà nel girone C del campionato di Serie C Sky Wifi, il cui calcio di inizio è fissato per venerdì 21 agosto.

I prezzi

Gli abbonati della scorsa stagione potranno usufruire di prezzi scontati, sia per la tariffa intera che per la tariffa ridotta, e potranno conservare il proprio posto a sedere. Per i giovani nati dal 1° gennaio 2015 in poi è previsto un abbonamento al prezzo unico di 30€: un adulto in possesso di abbonamento potrà acquistare fino ad un massimo di due abbonamenti riservati ad under 12, validi per lo stesso settore, e sarà tenuto ad assicurare la sorveglianza sul minore per l’intera durata della manifestazione sportiva. L’acquisto degli abbonamenti under 12 può essere effettuato solo presso i botteghini di piazza Spedini.

Sono previsti abbonamenti ridotti per le donne, per gli under 18 nati dal 1° gennaio 2009 in poi e per gli over 65 nati negli anni 1961 e precedenti.

Una modalità speciale è l’abbonamento “Tribuna d’Onore-Sostenitore” che comprende un walk about nel pre-gara, in occasione di un match dei rossazzurri individuato dalla società; una maglia autografata dai calciatori della prima squadra; la partecipazione a un evento speciale e riservato.

Tutte le attività, organizzate nelle date stabilite dalla società, saranno comunicate tramite mail.

Questa la tabella con i prezzi

Modalità di acquisto

L’abbonamento potrà essere sottoscritto online dagli utenti del sito ticketone.it, ai botteghini dello stadio e presso i punti vendita della rete TicketOne, dopo aver preso visione di tutte le condizioni contrattuali e in particolare di quelle riferite al regolamento d’uso dell’impianto ed agli obblighi da osservare durante la permanenza nello stesso.

Per la sottoscrizione dell’abbonamento è indispensabile la card “We Catania”, che può essere acquistata esclusivamente online, sul sito www.ticketone.it Le card rilasciate nelle passate stagioni sono valide, quelle già prodotte e non ancora ritirate e quelle acquistate con ritiro “presso il luogo dell’evento” saranno disponibili presso i botteghini dello stadio “Angelo Massimino”. In seguito alla sottoscrizione della card, sarà emesso un pdf con un codice numerico che permetterà di procedere all’acquisto dell’abbonamento. Per velocizzare e facilitare le operazioni, il modulo di sottoscrizione (scaricabile sul sito ufficiale della società, nella sezione dedicata agli abbonamenti) dovrà essere compilato necessariamente ed esclusivamente online, prima di recarsi nei punti vendita o al botteghino.

Fasi di vendita

Fino alle ore 23:59 di lunedì 3 agosto sarà possibile usufruire del diritto di prelazione dedicato agli abbonati della scorsa stagione, con conferma del posto o cambio di settore.

Dalle ore 10.00 di mercoledì 5 alle ore 23.59 di giovedì 6 agosto ci sarà una fase dedicata al cambio posto riservato esclusivamente agli abbonati 2025/2026, da effettuare selezionando un nuovo posto in pianta tramite l’inserimento nel campo “CODICE PROMOZIONALE” del numero della tessera con la quale è stato sottoscritto il precedente abbonamento. Dopo l’inserimento del “CODICE PROMOZIONALE” sarà possibile accedere alle tariffe scontate già attive nella fase di prelazione.

Dalle ore 10 di venerdì 7 agosto partirà quindi la vendita libera.

Per tutte le informazioni e le segnalazioni si rimanda al sito ufficiale del Catania FC e al link dedicato.