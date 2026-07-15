Tre giorni decisivi per tracciare la mappa e il calendario del prossimo campionato. Il Catania e le altre 59 protagoniste della Serie C conosceranno il proprio destino sportivo per la stagione 2026/27 negli ultimi giorni di luglio, attraverso un fitto programma di comunicazioni ufficiali della Lega Pro.
Il percorso prenderà forma attraverso tre tappe consecutive:
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29 luglio: Verrà ufficializzato l’organico definitivo delle 60 partecipanti e, soprattutto, sarà svelata la composizione dei tre gironi. Per i rossazzurri ci sarà la conferma della collocazione nel girone meridionale.
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30 luglio (ore 12:00): Sarà il momento più atteso dai tifosi. Tramite i canali social ufficiali della Lega Pro verranno rivelati i calendari completi del campionato.
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31 luglio: Il trittico si concluderà con la pubblicazione della programmazione dettagliata (con anticipi, posticipi, date e orari) delle primissime giornate.
I primi impegni ufficiali in campo
Mentre la macchina organizzativa definirà i calendari, la squadra guidata dal tecnico rossazzurro conosce già le date del debutto sul rettangolo verde. Il sipario sulla stagione si alzerà ufficialmente sabato 8 agosto con un palcoscenico importante: il Catania sarà infatti impegnato a Vicenza nella sfida contro i biancorossi, valida per il turno preliminare della Coppa Italia maggiore.
Subito dopo si entrerà nel vivo dei tornei di categoria: il 14 agosto scatterà la Coppa Italia di Serie C, mentre il weekend del 21, 22 e 23 agosto segnerà il debutto ufficiale nella prima giornata del campionato 2026/27.