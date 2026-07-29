Prende forma la nuova stagione del campionato di Serie C. Oggi sono stati definiti i tre gironi con cui sono suddivise le 60 società partecipanti. Come da tradizione, il Catania farà parte del girone C che ingloba le squadre appartenenti all’area meridionale del Paese, fatta eccezione per la presenza dell’Inter under 23.
Queste le compagini con cui i rossazzurri dovranno lottare per conquistare la tanto agognata promozione in Serie B:
Altamura
Audace Cerignola
Bari
Barletta
Casarano
Casertana
Cavese
Cosenza
Crotone
Foggia
Giugliano
Inter U23
Monopoli
Picerno
Potenza
Salernitana
Savoia
Scafatese
Sorrento
Nella giornata di domani, 30 luglio, alle ore 12, verrà invece stilato il calendario della regualar season che prenderà ufficialmente il via venerdì 21 agosto. Nel frattempo i rossazzurri guidati da Emilio Longo proseguono la preparazione nel ritiro di Norcia dove resteranno fino all’impegno di Coppa Italia, in trasferta contro il Vicenza, fissato per il prossimo 8 agosto. Sabato prossimo, 1 agosto, alle ore 17:30, è invece in programma l’amichevole contro il Ravenna, primo vero test probante per affinare schemi e fare il punto della situazione sulla rosa a disposizione. Prosegue nel frattempo la campagna abbonamenti: nella giornata di ieri è stata toccata quota 3.298 tessere vendute.