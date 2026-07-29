Prende forma la nuova stagione del campionato di Serie C. Oggi sono stati definiti i tre gironi con cui sono suddivise le 60 società partecipanti. Come da tradizione, il Catania farà parte del girone C che ingloba le squadre appartenenti all’area meridionale del Paese, fatta eccezione per la presenza dell’Inter under 23.

Queste le compagini con cui i rossazzurri dovranno lottare per conquistare la tanto agognata promozione in Serie B:

Altamura

Audace Cerignola

Bari

Barletta

Casarano

Casertana

Cavese

Cosenza

Crotone

Foggia

Giugliano

Inter U23

Monopoli

Picerno

Potenza

Salernitana

Savoia

Scafatese

Sorrento

Nella giornata di domani, 30 luglio, alle ore 12, verrà invece stilato il calendario della regualar season che prenderà ufficialmente il via venerdì 21 agosto. Nel frattempo i rossazzurri guidati da Emilio Longo proseguono la preparazione nel ritiro di Norcia dove resteranno fino all’impegno di Coppa Italia, in trasferta contro il Vicenza, fissato per il prossimo 8 agosto. Sabato prossimo, 1 agosto, alle ore 17:30, è invece in programma l’amichevole contro il Ravenna, primo vero test probante per affinare schemi e fare il punto della situazione sulla rosa a disposizione. Prosegue nel frattempo la campagna abbonamenti: nella giornata di ieri è stata toccata quota 3.298 tessere vendute.