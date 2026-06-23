La telenovela per la scelta del nuovo allenatore del Catania va avanti. Quando la pista sembrava ormai definitivamente tramontata, la dirigenza rossazzurra ha deciso di fare un passo indietro, rimettendo nel mirino il profilo che era stato il primissimo obiettivo per il dopo-Toscano: Fabio Caserta.

I contatti con il tecnico originario di Melito di Porto Salvo sono ufficialmente ripresi. La società etnea ha deciso di riallacciare i rapporti per provare a colmare la distanza e trovare quell’intesa economica (e progettuale) che era mancata la scorsa settimana, portando a una momentanea rottura tra le parti.

Tramonta l’ipotesi De Giorgio: resta viva l’alternativa Longo

Il ritorno di fiamma per Caserta coincide anche con l’evoluzione delle altre piste seguite dal club nelle ultime ore:

Ciro De Giorgio: L’opzione legata all’ex centrocampista rossazzurro è stata definitivamente accantonata. Il tecnico è infatti in procinto di lasciare la panchina del Potenza per fare il grande salto in Serie B, sponda Juve Stabia;

Emilio Longo: Resta in piedi la principale alternativa a Caserta. L’attuale allenatore del Crotone rimane un profilo molto stimato dalla dirigenza etnea, pronto a tornare in pole position qualora la nuova trattativa con Caserta dovesse arenarsi nuovamente.

Obiettivo chiudere entro la settimana: poi testa al mercato

La dirigenza del Catania ha fretta di stringere i tempi. L’obiettivo della società è chiudere i giochi per la panchina entro la fine della settimana.

Risolto il nodo allenatore, la dirigenza potrà dedicarsi esclusivamente alle strategie di mercato. I piani societari sono già chiari: l’obiettivo è la costruzione di un gruppo più giovane, dinamico e funzionale alle idee tattiche del nuovo tecnico, avviando una vera e propria rifondazione dopo i chiaroscuri della scorsa stagione. Le prossime 48 ore saranno decisive per capire se sarà Fabio Caserta a guidare il nuovo corso rossazzurro.