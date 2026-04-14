La Guardia Medica di Misterbianco (Servizio di Continuità Assistenziale) si è trasferita presso la nuova Casa della Comunità Spoke. Il servizio, precedentemente situato in Via Partigiani d’Italia (Lineri), è ora pienamente operativo nei nuovi locali per garantire la massima assistenza sanitaria ai cittadini.
Dove si trova la Guardia Medica di Misterbianco?
La nuova sede è attiva in:
Indirizzo: Via Galileo Galilei n. 63, Misterbianco (CT) Sede: Casa della Comunità Spoke
Il trasferimento nei nuovi locali permette una migliore integrazione tra l’assistenza primaria e i servizi socio-sanitari del territorio, offrendo un punto di riferimento moderno ed efficiente.
Orari di apertura
La Guardia Medica garantisce la copertura sanitaria nelle fasce orarie in cui non è presente il medico di base:
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Tutti i giorni: dalle ore 20:00 alle ore 08:00.
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Sabato, Domenica, Festivi e Prefestivi: dalle ore 08:00 alle ore 20:00 (h24).
Numero di Telefono e Assistenza
Per richiedere assistenza medica domiciliare o informazioni telefoniche, è possibile contattare il numero dedicato:
📞 095 303508
Perché rivolgersi alla Guardia Medica?
La Continuità Assistenziale di Misterbianco assicura il raccordo tra i diversi livelli di cura, intervenendo per bisogni di salute non urgenti che richiedono comunque un consulto medico immediato. Questo servizio è fondamentale per la gestione integrata della salute all’interno della rete territoriale della Casa della Comunità.
Dove si trova la nuova sede della Guardia Medica di Misterbianco?
La Guardia Medica si è trasferita da Via Partigiani d’Italia (Lineri) alla nuova Casa della Comunità Spoke in Via Galileo Galilei n. 63, Misterbianco
Qual è il numero di telefono della Guardia Medica di Misterbianco?
Il numero ufficiale da contattare per assistenza o visite domiciliari è lo 095 303508
In quali orari è attiva la Guardia Medica?
dalle ore 20:00 alle ore 08:00 di tutti i giorni;
dalle ore 08:00 alle ore 20:00 nei giorni prefestivi e festivi.
Cosa devo portare con me per una visita?
È consigliabile avere con sé la Tessera Sanitaria e un documento d’identità valido. Se possibile, porta anche documentazione medica recente o l’elenco dei farmaci che stai assumendo.