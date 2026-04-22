MISTERBIANCO – Una ferita aperta dal 2016 si chiude finalmente per la città. Dopo l’inaugurazione della nuova casa della comunità di Gravina di Catania, domani, giovedì 23 aprile, alle ore 12:30, la storica struttura di via Galileo Galilei tornerà a essere un punto di riferimento fondamentale per la salute dei cittadini. L’Amministrazione comunale e l’Asp di Catania inaugureranno ufficialmente la nuova Casa della Comunità, frutto di un importante intervento di riqualificazione che restituisce alla collettività un presidio moderno ed efficiente.
Un investimento per il territorio
Il progetto, finanziato con un investimento di oltre 3,2 milioni di euro, ha trasformato radicalmente l’ex Poliambulatorio, rendendolo il fulcro della nuova rete sanitaria territoriale prevista dal PNRR. L’opera rappresenta una risposta concreta al bisogno di prossimità dei servizi sanitari, portando la medicina direttamente nel cuore del tessuto urbano.
Servizi attivi 24 ore su 24
La nuova struttura non sarà un semplice ambulatorio, ma un presidio sanitario avanzato, operativo 24 ore su 24, 7 giorni su 7. All’interno, i cittadini potranno contare su un’offerta integrata che comprende:
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Assistenza primaria: medici di medicina generale e pediatri.
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Specialistica: specialisti ambulatoriali e diagnostica di base. (in aggiornamento…)
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Emergenza e cura: guardia medica e continuità assistenziale. (Guardia Medica Misterbianco: nuova sede e contatti)
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Prevenzione e servizi sociali: consultorio familiare, centro vaccinale, igiene pubblica, medicina legale e assistenza infermieristica.
Le autorità presenti
Alla cerimonia di inaugurazione parteciperanno il sindaco Marco Corsaro, il presidente del Consiglio Lorenzo Ceglie e i rappresentanti dell’Amministrazione comunale. Per l’Asp di Catania presenzierà il direttore generale Giuseppe Laganga Senzio, affiancato dai tecnici della governance sanitaria. La cittadinanza è invitata a partecipare insieme alle autorità civili, militari, al mondo del volontariato e al Terzo settore, testimoni di questo importante traguardo per il benessere della comunità misterbianchese.