Un diciannovenne catanese, incensurato, è stato arrestato dagli agenti della Squadra Volante con l’accusa di tentato furto aggravato. Il giovane è stato sorpreso mentre cercava di rubare una moto all’interno del parcheggio di un noto centro commerciale della città.

La dinamica del tentato furto

L’intervento è scattato grazie alla prontezza del personale di vigilanza della struttura, che ha notato due ragazzi armeggiare in modo sospetto vicino a un mezzo a due ruote. In particolare, il 19enne stava utilizzando uno strumento di fortuna — il gancio metallico di una gruccia — per tranciare i cavi di accensione dello scooter e metterlo in moto.

Alla vista delle guardie giurate, i due complici hanno tentato la fuga tra le auto in sosta il 19enne è stato bloccato immediatamente e consegnato ai poliziotti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico. Il complice è riuscito, per il momento, a far perdere le proprie tracce.

Il provvedimento

Dopo aver accertato i danni al veicolo, gli agenti hanno rintracciato la proprietaria dello scooter e glielo hanno riconsegnato. Su disposizione del Pubblico Ministero di turno, il giovane è stato posto agli arresti domiciliari, in attesa del rito per direttissima.