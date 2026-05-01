Pensioni maggio 2026: Poste Italiane ha ufficializzato il calendario per il pagamento delle pensioni di maggio 2026. In tutti i 127 uffici postali della provincia di Catania, le somme saranno disponibili a partire da sabato 2 maggio.

L’erogazione interesserà sia chi ritira il contante allo sportello, sia chi riceve l’accredito su strumenti digitali, con importanti servizi di sicurezza e promemoria normativi per i pensionati catanesi.

Pensioni maggio 2026: accrediti e prelievi ATM postamat a Catania

Per i titolari di un Libretto di Risparmio, di un Conto BancoPosta o di una Postepay Evolution che hanno scelto l’accredito automatico, la pensione sarà disponibile già da sabato 2 maggio.

I possessori di Carta di Debito o Postepay Evolution potranno prelevare i contanti direttamente dai 120 ATM Postamat distribuiti su tutto il territorio della provincia di Catania, evitando così di fare la fila allo sportello fisico.

Pensioni maggio 2026: consigli per evitare code negli uffici postali di Catania

Per garantire un servizio fluido e ridurre i tempi di attesa, Poste Italiane suggerisce ai pensionati catanesi di seguire alcuni piccoli accorgimenti:

Il rispetto di queste indicazioni permetterà una gestione più sicura e veloce delle operazioni finanziarie in tutta la provincia etnea.